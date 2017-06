Zandalasini: "Sogno un basket che riempia i palazzi. L'antisportivo? Non lo dimenticherò mai"

La quiete dopo la tempesta, verrebbe da dire.

In realtà gli occhi di Cecilia Zandalasini lasciano trasparire molto di più. Un misto tra rabbia, voglia di rivalsa e immenso amore per il basket.

Questi sono gli argomenti cardine di un’intervista che la Federazione Italiana Pallacanestro ha realizzato con la giocatrice azzurra poco prima di lasciare la Repubblica Ceca. Zanda racconta ai microfoni della Fip, l’intera avventura degli Europei di basket femminile: dalla gioia condivisa con le compagne per i successi ottenuti, alle lacrime per l’antisportivo contro la Lettonia.

" Entro in campo sempre con la determinazione giusta di voler far bene e di aiutare la squadra quindi, entro in campo e gioco a basket "

Le parole più semplici usate per esprimere il concetto più bello legato ad una palla a spicchi e al parquet luccicante. Brillante come gli occhi di Cecilia, nel racconto dell’Europeo.

" Quando entro in campo con la nazionale, sento il basket che mi viaggia nelle vene. Faccio fatica a descriverlo ma ammetto che con questa maglia addosso, certe cose non sembrano impossibili. Anzi. Sento di poter fare molto di più di quello che forse farei "

Zandalasini è diventata l’emblema del basket azzurro, il simbolo di uno sport che vuole rinascere e tornare ai vertici mondiali. Certo, il grande pubblico ha conosciuto la classe ’96 agli Europei ma Zandalasini non è nuova a imprese e prestazioni da Leader e Top Scorer, per questo rappresenta linfa nuova ed energia pura per il basket futuro.

" Sogno un basket diverso, sogno un basket dove non siamo la squadra con 10 persone in tribuna e gioca per il settimo o ottavo posto. Per noi sogno un basket che possa riempire palazzetti, che possa giocare sempre partite importanti per raggiungere grandi obiettivi "

Cecilia Zandalasini - Eurobasket WomenFrom Official Website

Un sorriso amaro si dipinge sul viso di Cecilia quando accenna al fallo antisportivo. La mano che stringe il polso simulando il gesto arbitrale, gli occhi lucidi e bassi. La testa però è alta, segno di chi ha dato veramente tutto per la maglia e per la squadra.

" Antisportivo. Penso che questo non me lo dimenticherò mai. Mai in tutta la mia vita. Anche dopo il basket, mi ricorderò sempre di questo fallo antisportivo. Fa male, siamo arrivate tra le prime otto ma a me questo non basta. Mi sento di andare a casa con le mani vuote. Le lacrime ci sono e ci saranno ancora "

Per quello che vale, Cecilia, questa nazionale ha riempito i cuori di tutti i tifosi. Certo, non sarà una medaglia e nemmeno un piazzamento migliore di quello di Eurobasket. Ma puoi esser certa che grazie a quanto fatto, l’Italia non avrà più solo 10 sagome sugli spalti al prossimo evento perché ormai, siamo un tutti più Azzurri Dentro.