Italia, credici! Azzurri a Nassau per centrare finamente l’obiettivo iridato

Siamo ormai prossimi al via dei Mondiali di beach soccer, che a Nassau vedranno l’Italia ai nastri di partenza tra le favorite del torneo, un passo indietro rispetto a Portogallo e Brasile, ma con concrete possibilità di arrivare fino in fondo, in virtù di una fase a gironi alla portata, dove gli azzurri affronteranno Nigeria, Messico ed Iran, per poi incontrare presumibilmente il primo vero ostacolo solamente in semifinale.

Il Bel Paese gode inoltre di una buona tradizione nel calcio da spiaggia, collezionando molti piazzamenti nella rassegna iridata, ma fallendo nei momenti cruciali, come nella finalissima di Marsiglia 2008, quando Diego Maradona Jr e compagni furono sconfitti per 5-3 proprio dal Brasile, possibile rivale in semifinale dei ragazzi di Massimo Agostini.

La rosa, inoltre, è tra le migliori del pianeta, trascinata dalle parate di Stefano Spada, dagli ottimi interventi difensivi di Dario Ramacciotti, ma soprattutto dalle reti di Emmanuele Zurlo e Gabriele Gori, autentico fuoriclasse, letale sotto porta.

Le premesse ci sono dunque tutte per vedere gli azzurri protagonisti a Nassau, a caccia del primo storico titolo iridato della storia del beach soccer italiano.