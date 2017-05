Mondiali 2017: Gabriele Gori capocannoniere della fase a gironi, l'Italia ora sogna in grande

Guarda questo evento su Eurosport Player

Venticinque gol fatti, 11 subiti: tre vittorie su tre, primo posto blindato e un quarto di finale (col Senegal) che dà direttamente alla semifinale dei Mondiali di Beach Soccer in corso di svolgimento sulle splendide spiagge alle Bahamas. Un'Italia in forma straripante, trascinata anche dagli 11 gol realizzati dal suo attaccante e leader indiscusso, quel Gabriele Gori che col 10 sulle spalle spera di regalare la prima Coppa del Mondo all'Italia in questa specialità. Dopo sette partecipazioni, su nove edizioni (massimo risultato l'argento a Marsiglia 2008) e soprattutto la cocente eliminazione nel 2015 ai quarti contro Tahiti, gli Azzurri di mister 'condor' Massimo Agostini sognano in grande.

Video - Mondiali beach soccer 2017: Gori capocannoniere dei gironi, ecco i suoi 11 gol 00:49

Merito anche di un Gori ormai consacrato come tra i più forti giocatori al mondo di beach soccer, come ha confermato la premiazione avvenuta lo scorso autunno a Dubai dove l'azzurro era in gara come miglior giocatore 2016 insieme a due leggende: il portoghese Madjer (vincitore) e lo svizzero Stankovic.

"Tin-tin", questo il soprannome ("una volta feci gol in rovesciata e un mio amico fece questo suono, da allora è diventato il mio soprannome") del ragazzo toscano classe 1987 che d'inverno gioca a calcio a 11 in Promozione (Castelnuovo Garfagnana) e di giorno lavora come geometra, ma che ormai tutti conoscono come attaccante della nazionale italiana di beach soccer. Specialità della casa? Il gol (172 in 102 presenze Azzurre), ovviamente, meglio se in rovesciata...

Ora il Senegal, ostacolo obiettivamente alla portata degli Azzurri, in programma alle ore 2:00 di notte di venerdì 5 maggio. Per inseguire un sogno chiamato Coppa del Mondo.

Tutti i match dei Mondiali di beach soccer sono LIVE sul nostro Eurosport Player

Video - Mondiali Beach Soccer: L'Italia annienta anche il Messico, si va ai quarti da primi e imbattuti 01:22

Video - Mondiali Beach Soccer: l’Italia batte l’Iran in rimonta, show di Gori e Ramacciotti 02:06