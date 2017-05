Definito il quadro delle semifinaliste dei Mondiali di beach soccer alle Bahamas. E’ il solito Gabriele Gori show contro il Senegal. L’azzurro, autore di una tripletta, trascina la compagine italiana alle semifinali contribuendo in maniera decisiva al 5-1 finale. Freddo al 1’11” ed al 26’01” sui penalty e rapace d’area al 22″40 il nostro portacolori rafforza il suo status di capocannoniere del torneo con 14 reti realizzate. Le altre firme italiane sono di Matteo Marucci al 21’35” e Alessio Frainetti al 24’57”. Ininfluente la marcatura senegalese di Balde al 33’04” utile solo ad aggiornare lo score. Con questo risultato la formazione di Massimo Agostini affronterà nel penultimo turno di questa rassegna iridata il Brasile (6 maggio ore 22:30 italiane).

I verdeoro si impongono nella super sfida contro i campioni del Portogallo (4-3). Un match molto combattuto sbloccato immediatamente dai lusitani con Torres dopo appena 2″. I verdeoro non ci stanno e rispondono subito con Catarino 10″ più tardi. La nazionale portoghese si riporta in vantaggio con Jordan all’11’43” ma è Datinha a ribaltare il punteggio con un penalty al 18’49” e un destro chirurgico al 20’20”. La squadra allenata da Mario Narciso non ci sta ed un’invenzione ancora di Jordan (pallonetto beffardo) porta al pareggio (3-3) al 29’11”. Serve una giocata per decidere il confronto ed arriva puntuale al 33’26” quando Rodrigo, coordinandosi splendidamente, esibisce una rovesciata di pregevolissima fattura che vale il successo finale.

Negli altri quarti di finale in programma Tahiti supera 6-4 il Paraguay con marcature di Jo all’8’51”, Bennett all’11’27”, Taiarui al 18’23”, Labaste al 28’14”, Tavanae al 35’47” e Tepa 35’59”. Tra i sudamericani il gol sono di Barreto al 14’04”, Moran al 17’12” ed al 23’31” e Zayas al 35’59”. Compagine di Teiva Izal che sfiderà in semifinale l’Iran, vittorioso 4-3 contro la Svizzera dopo i tempi supplementari. La doppietta di Ahmadzadeh (3’54”, 13’57”) e le segnature di Nazem al 35’03” e Mokhtari 38’09” consentono alla selezione del Medio Oriente di raggiungere un traguardo prestigioso. In casa rossocrociata le realizzazioni sono ad opera di Stankovic al 16’22”, Hodel al 17’50” ed al 22’05”.

I risultati dei quarti di finale:

Paraguay-Tahiti 4-6

Brasile-Portogallo 4-3

Svizzera-Iran 3-4

Italia-Senegal 5-1

Il programma delle semifinali:

21.00 Tahiti – Iran Diretta Eurosport 2

22.30 Brasile – Italia Diretta Eurosport 2

