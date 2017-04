Mondiali: Italia, buona la prima! Nigeria sconfitta 12-6 all’esordio

Buona la prima per l’Italia ai Mondiali di beach soccer 2017, con gli azzurri che a Nassau sconfiggono 12-6 la Nigeria, in un match molto emozionante, rimasto in equilibrio per molti tratti, fino al decisivo allungo dei ragazzi di Massimo Agostini.

Primi 10 minuti di gioco molto concitati, nei quali gli africani segnano due gol, ma il punteggio resta in parità, grazie alle realizzazioni di Paolo Palmacci ed Emmanuele Zurlo. Nella ripresa scende in campo il bomber Gabriele Gori, che mette a segno tre gol in quattro minuti, ma non riesce a dar via alla fuga italiana, con la Nigeria che risponde prontamente grazie a Victor Tale ed Emeka Ogbonna, tenendosi sul 6-4 (rete di Michele Di Palma).

Azeez Abu al 28′ riporta gli africani sul -1, ma a questo punto inizia il miglior momento delle Selezione del Bel Paese, che dal 29′ al 31′ mette a segno 5 gol (tre dell’implacabile Gori, due di Palmacci), ipotecando di fatto i tre punti. Abu al 34′ pone fine al break azzurro, ma alla ripresa del gioco Alfio Chiavaro timbra il 12-6 finale.

Una vittoria più sofferta del previsto per la Nazionale, che ha dimostrato sì un’ottima verve realizzativa, ma ha anche concesso troppe reti ad una squadra sicuramente inferiore. Il cammino dell’Italia proseguirà dunque domani (29 aprile) alle ore 21:30, nel match contro l’Iran, vittorioso 3-2 sul Messico, già decisivo per la qualificazione ai quarti di finale.

