Beach volley, Mondiale 2017. Doppio ko: ora solo spareggi per Menegatti/Perry e Ranghieri/Carambula

Niente sorprese, nessun pronostico invertito per Menegatti/Perry e Ranghieri/Carambula che subiscono la seconda sconfitta del loro Mondiale e da ora in poi giocheranno solo sfide “dentro o fuori” nonostante ci siano ancora da giocare partite del girone preliminare.

Le azzurre si arrendono alle forti canadesi Humana-Paredes/Pavan, al termine di un match a senso unico, nel quale però le azzurre hanno fatto il massimo, creando anche qualche grattacapo alle più titolate rivali. Soprattutto in avvio di match quando le azzurre sono rimaste avanti fino al 10-9, poi, sul 12-12, lo scatto delle canadesi (15-12) che apre la porta al successo di Humana-Paredes/Pavan (21-16). In avvio di secondo set le canadesi chiudono da subito il discorso scattando avanti 7-2. Le azzurre provano a scuotersi ma si fermano sul 13-9, subendo poi un altro break di 6-0 che chiude il match: 21-13. A rendere ancora più complicata la situazione delle azzurre è arrivata la vittoria delle olandesi Van Iersel/Flier 2-1 sulle cinesi Yue/Wang.

In campo maschile qualche piccolo passo avanti nella qualità del gioco non basta a Ranghieri/Carambula per impensierire gli olandesi Brouwer/Meeuwsen che infliggono alla coppia azzurra la settima sconfitta consecutiva negli scontri diretti.

Nel primo parziale arriva subito il break a favore degli olandesi (9-5) ma Ranghieri trascina gli italiani sul 12-11. Il secondo tentativo di fuga è quello buono per gli olandesi che piazzano un break di 6-0 (17-11) e non si fanno più avvicinare fino al 21-15. Nel secondo set c’è più equilibrio: un errore di Brouwer lancia gli azzurri sull11-8 ma gli olandesi non mollano e tornano in parità (11-11). Si gioca punto a punto fino al 18-18, poi il muro di Meeuwsen su Ranghieri è il break decisivo che lancia gli olandesi: 20-18. Ci pensa poi Meeuwsen con un tocco a scavalcare il muro a chiudere il match con il punteggio di 21-19.