Beach volley, Mondiale Vienna 2017: Nicolai/Lupo, che flop! Sconfitti dai canadesi ai sedicesimi

Che non fosse un sorteggio favorevole si era capito ma che Paolo Nicolai e Daniele Lupo potessero uscire contro Pedlow/Schackter, coppia formata da meno di un anno e mai in grado finora di salire sul podio di un torneo WQorld Tour, in pochi lo potevano pensare, soprattutto dopo aver visto giocare finora gli azzurri a Vienna.

Invece è accaduto l’imponderabile e l’Italia si trova fuori da tutto, ancora una volta, in una rassegna mondiale. Una sconfitta inattesa ma meritata quella subita dagli azzurri che hanno giocato sempre sotto ritmo, soffrendo in modo esagerato la battuta della coppia canadese che per il resto non ha fatto certo miracoli, sfruttando i tanti, troppi errori degli italiani, che non hanno saputo sfruttare i vantaggi costruiti nella prima parte sia del primo che del secondo set.

Paolo Nicolai e Daniele Lupo durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 (Getty Images)Getty Images

Una sconfitta amarissima che fa pendere l’ago della bilancia verso la parte negativa in una stagione post olimpica che vede il beach volley italiano sparire o quasi di scena in campo femminile, la seconda coppia azzurra maschile in procinto di dividersi e la prima, quasi sempre protagonista ad altissimi livelli quest’anno, toppare clamorosamente l’appuntamento più importante. Il “volano” post medaglia d’argento olimpica si inabissa nel Danubio in un tristissimo e afoso pomeriggio di agosto, un anno esatto dopo le grandi imprese di Lupo/Nicolai che ora proveranno a riprendersi il titolo europeo come risarcimento per una delusione fortissima sulla sabbia austriaca.

Nel primo set gli azzurri partono discretamente ma sprecano un paio di opportunità per aumentare il vantaggio dal 6-4 al 9-7 e si fanno raggiungere dai canadesi sul 9-9. Si gioca punto a punto fino al sorpasso canadese: 15-16. I nordamerciani sfruttano la battuta e volano sul 19-16. Gli azzurri provano a rientrare e hanno anc le palla del 20-20 ma la sprecano malamente con un attacco fuori di Nicolai: 19-21.

Sembra funzionare tutto meglio in casa azzurra in avvio di secondo set. Nicolai e Lupo scattano avanti 10-7 ma dopo il time out i canadesi piazzano due battute micidiali e pareggiano il conto. Gli azzurri riprovano a scattare (12-10) ma vengono subito ripresi e un ace di Schackter lancia di nuovo la volata dei canadesi che prendono un break di vantaggio (17-15), si fanno raggiungere per l’ultima volta e poi il muro di Schackter e un errore di Lupo regalano alla coppia nordamericana tre match ball. Un errore al servizio e il muro di Nicolai danno l’ultimo respiro agli azzurri che vengono trafitti da un muro out di Pedlow e salutano il torneo più importante dell’anno. Il beach volley italiano raccoglie i cocci e va a casa ma rimetterli assieme, questi cocci, non sarà facile.

Video - Lupo e Nicolai, un argento olimpico storico nel beach volley 00:52

Enrico Spada