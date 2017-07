Beach volley, Mondiali Vienna 2017. Nicolai/Lupo: pratica africana sbrigata

Prima partita del Mondiale e prima vittoria azzurra sulla sabbia di Vienna per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che battono 2-0 i rappresentanti della Sierra Leoni Lombi/Kamara.

Un successo scontato e netto per la coppia italiana, un buon modo per rompere il ghiaccio in un torneo che si preannuncia, come lunghezza, a metà fra un Major Series e un’Olimpiade, con dieci giorni e tempi molto più dilatati rispetto a un normale appuntamento del World Tour.

Contro gli africani Lupo/Nicolai hanno vinto senza strafare, prendendo fin dalle prime battute vantaggi importanti e aumentandoli nelle seconde parti del set. Nel primo parziale Lombi/Kamara hanno tenuto il ritmro fino al 6-3 per gli azzurri che poi sono hanno piazzato un altro parziale da 6-2 e ancora un altro da 5-2 per il 17-6 che ha fatto da preludio al 21-7 conclusivo.

Nel secondo set due errori di Lupo hanno permesso alla coppia della Sierra Leone di portarsi in vantaggio 2-0, poi il break di 8-0 della coppia azzurra che ha aperto la strada per il 21-8 che ha chiuso il match.

Questi i risultati delle partite maschili giocate finora. Pool B: Jefferson/Cherif-Bockermann/Fluggen 2-0 (21-19, 21-15), Samoilovs/Smedins-Golindano/Charly 2-0 (21-19, 21-11). Pool C: Prudel/Kujawak-Leonardo/Garcia 2-0 (21-12, 21-17). Pool D: Evandro/Andrè-Varenhorst/Van Garderen 2-1 (20-22, 23-21, 15-7), Ontiveros/Virgen-Quesada/Pina 2-0 (26-24, 21-19). Pool E: Grimalt/Grimalt-Plavins/Regza 2-0 (21-14, 21-19). Pool F: Koekelkoeren/Van Walle-Finsters/Tocs 2-1 (21-14, 19-21, 15-13), Liamin/Krasilnikov-Abicha/Elgraoui 2-0 (21-16, 21-14). Pool I: Herrera/Gavira-Ermacora/Pristauz 2-0 (21-15, 21-14), Pedlow/Schachter-Candra/Ashfiya 20 (21-13, 21-12). Pool J: Brouwer/Meeuwsen-Vieyto/Cairus 2-0 (21-15, 22-20), Fijalek/Prudel-Ranghieri/Carambula 2-0 (21-18, 21-15). Pool K: Nicolai/Lupo-Lombi/Kamara 2-0 (21-7, 21-8). Pool L: Doppler/Horst-Salemi/Raoufi 2-0 (21-19, 21-15), Saxton/Schalk/Nusbaum/Vanderburg 2-0 (21-14, 21-19).

Questi i risultati delle partite femminili giocate finora: Bieneck/Schneider-Day/Branagh 0-2 (16-21, 24-26). Pool C: Agatha/Duda-Makokha/Too 2-0 (21-7, 21-8), Gordon/Saxton-Meppelink/Van Gestel 2-0 (21-19, 21-17). Pool D: Borger/Kozuch-Glenzke/Grossner 2-0 (21-16, 21-17), Ludwig/Walkenhorst-Mahassine/Zeroual 2-0 (21-10, 21-12). Pool E: Sweat/Ross-Plesiutschnig/Rimser 2-0 (21-15, 21-14), Davidova/Shchypkova-Mashkova/Samalikova 0-2 (18-21, 16-21). Pool G: Humana-Paredes/Pavan-Van Iersel/Flier 2-0 (21-13, 23-21), Wang/Yue-Menegatti/Perry 2-1 (19-21, 21-10, 15-6). Pool H: Elize Maia/Taiana-Barbara/Fernanda 2-1 (10-21, 21-16, 17-15), Heidrich/Vergè Deprè-Manhica/Muianda 2-0 (21-10, 21-8). Pool I: Claes/Hughes-Pischke/Broder 2-0 (21-15, 21-14), carol/Maria Antonelli-Nzaysenga/Mutatsimpundu 2-0 (21-0, 21-0). Pool K: Huberli/Betschart-Agudo/Gabi 2-0 (21-18, 21-15), Bansley/Wilkerson-Gallay/Zonta 2-0 (21-12, 21-10). Pool K: Bawden/Clancy-Laird/Ngauamo 2-1 (19-21, 22-20, 15-7), Fendrick/Ross-Wang/Xue 2-1 (21-17, 20-22, 15-9). Pool L: Kolocova/Kvapilova-Birlova/Makroguzova 2-1 (27-29, 27-25, 15-10), Schutzenhofer/Schwaiger-Radarong/Udomchavee 2-1 (21-16, 20-22, 17-15).