Beach volley, Nazionale. La “miss” Andrea Maria Nucete in azzurro?

Ad annunciarlo è stata lei stessa su Facebook, in attesa di conferme dalla Federazione Italiana. Andrea Maria Nucete, atleta di origini venezuelane di stanza a Austin potrebbe essere la seconda naturalizzata della nazionale azzurra di beach volley.

Sto andando in Italia a realizzare un sogno con la mia Nazionale ” ha scritto ieri sui social la bellissima atleta che ha anche passaporto italiano e che vanta nel 2012 anche una partecipazione (in finale) al concorso Miss Universo. Lo staff azzurro è alla ricerca di soluzioni veloci per colmare il buco che si è venuto a creare nella Nazionale con Menegatti/Perry unica coppia che può partecipare (con il rischio di uscire a breve dal main draw) al circuito internazionale. Probabilmente Andrea Raffaelli ha chiamato anche lei per uno degli stage che sta organizzando in questi giorni per vedere all’opera le papabili per i posti in Nazionale (almeno altre due coppie).

Andrea Nucete vanta diverse presenze nella serie B1 italiana, l’ultima delle quali nel 2013 nelle file del Savigliano prima di intraprendere la carriera di beacher. Lo scorso anno due partecipazioni in coppia con Cristina Glenn nella National Volley League, l’esordio in AVP proprio la scorsa settimana ad Austin in coppia con Paula Lacey (due sconfitte e 21mo posto). Ora il viaggio della speranza in Italia.