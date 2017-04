Beach volley, World Tour 2017, Xiamen. Nicolai/Lupo d’argento: prova di forza di Brouwer/Meeuwsen

Niente da fare per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella finale del torneo 3 Stelle World Tour di Xiamen contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Una prova maiuscola della coppia orange, unita alla prestazione non certo indimenticabile, soprattutto al servizio, della coppia italiana, dà il risultato di 2-0 (21-14, 21-17) con cui gli olandesi si aggiudicano la finale.

Si rompe subito l’equilibrio nel primo set con gli italiani che vanno in difficoltà in ricezione e non riescono ad essere altrettanto efficaci in attacco. Gli orange scattano avanti 8-4 e non si fanno avvicinare. Nicolai e Lupo continuano a sparare fuori servizi e attacchi e per Brouwer/Meeuwsen è facile imporsi con il punteggio di 21-14.

Nel secondo set c’è partita e gli azzurri mettono anche il naso avanti nella fase iniziale (fino al 7-6). Un errore di Lupo in attacco e un muro di Meeuwsen rimandano in fuga gli olandesi (9-7). Gli azzurri resistono fino al 14-12, poi subiscono un mini break di 2-0 che sembra chiudere i giochi. Lupo ci prova a riportare sotto la coppia italiana (16-14 con una gran difesa) ma Nicolai sbaglia il servizio e Meeuwsen mette il sigillo al match con un doppio ace micidiale: 20-15. Lupo in attacco e Nicolai a muro rendono meno pesante la sconfitta che arriva con il mani out di Brouwer, migliore in campo: 21-17 ed appuntamento fra meno di un mese sulla “sabbia sacra” di Rio.