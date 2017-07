Gstaad, Ranghieri/Carambula ok, Lupo/Nicolai con le spalle al muro

Stavolta in copertina vanno Alex Ranghieri e Adrian Carambula che, nella strana altalena di questa prima parte della stagione, trovano la giornata giusta e superano 2-1 i russi Stoyanovskiy/Yarzutkin, reduci dal quarto posto di Porec nella seconda sfida del girone preliminare del Major Series di Gstaad che si sta rivelando più complicato del previsto per le coppie azzurre. Una vittoria importante ma ancora non decisiva ai fini del passaggio del turno per gli azzurri che domani dovranno cercare di superare i sorprendenti norvegesi Mol/Sorum, vittoriosi sia contro i russi che con Samoilovs/Smedins oggi per evitare brutte sorprese.

Nel primo set gli azzurri, dopo un avvio equilibrato, hanno trovato il break decisivo nella parte centrale portandosi 14-11 e hanno prosguito con un buon cambio palla fino al 21-18 conclusivo. Nel secondo set, dopo un buon avvio, gli italiani sono crollati sotto i colpi di Stoyanovskiy (18-14) e ci ha pensato Yarzutkin nel finale a chiudere il discorso: 21-15.

Tie break a senso unico con Carambula che parte forte (6-3) e poi tre errori consecutivi dei russi mandano ulteriormente in fuga gli azzurri (10-5) che ne approfittano e vincono 15-6 senxza commettere più errori.

Seconda sconfitta consecutiva e spalle al muro in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta per Lupo/Nicolai a cui questa volta non riesce la rimonta contro i cileni Grimalt/Grimalt. L’impressione è che la coppia azzurra abbia già la testa a Vienna dopo una prima parte di stagione fantastica e magari abbia affrontato questo torneo (molto importante ma anche vicinissimo ai Mondiali) senza la dovuta concentrazione, come sta capitando ad altre coppie dell’elite mondiale.

Nel primo set partono meglio gli italiani (8-5), ma i cileni non mollano, pareggiano a quota 16 e sfruttano due errori in attacco di Lupo per portarsi sul 18-16 e chiudere 21-19. Nel secondo set grande equilibrio ma il mudo di Nicolai regala il break del 17-15 agli azzurri che si sbloccano e vincono 21-16 con un parziale finale di 4-1.

Nel tie break il break decisivo arriva sul 5-5 quando i gemelli cileni piazzano un 4-0 micidiale che annichilisce gli azzurri. Lupo/Nicolai provano a rimettersi in carreggiata pensando alla rimonta di una settimana fa ma stavolta i cileni non sbagliano in fase cambio palla e vincono 15-11. Per qualificarsi ai sedicesimi Nicolai/Lupo hanno bisogno di un successo (possibilmente con una differenza punti nettamente favorevole) contro Crabb/Gibb che permetterebbe loro di scavalcare per quoziente punti la perdente di Jefferson/Cherif-Grimalt/Grimalt. Situazione quantomeno complicata per la coppia di punta del beach volley italiano