Lupo e Nicolai cedono solo in finale a Porec, primo podio in un Major Series

Stavolta il secondo posto fa un po’ male per tanti motivi. Lupo/Nicolai si devono accontentare del secondo gradino del podio nel Major Series di Porec ma, pur avendo riscritto la storia perché si tratta del primo loro podio in un Major Series, non possono essere soddisfatti fino in fondo di questo risultato. Sono stati ad un soffio dal successo, gli italiani, hanno avuto anche un match ball nel concitato finale del secondo set ma non sono riusciti a sfruttarlo e poi sono letteralmente crollati nel terzo parziale commettendo errori probabilmente dovuti alla stanchezza accumulata da cinque giorni di sfide ad altissimo livello e tutte molto impegnative dal punto di vista fisico e mentale.

Pedro Solberg e Guto vincono così il loro primo torneo del World Tour che è anche un Major Series e lo fanno meritatamente al termine di una settimana pressoché perfetta e di una partita giocata con intelligenza e cuore, nella quale hanno saputo superare alla grande due momenti difficili dopo la sconfitta del primo set e la rimonta subita nel secondo.

Nel primo set ancora una volta, come capitato spesso in questo torneo, Lupo e Nicolai sono quasi perfetti in cambio palla. Pedro e Guto variano i servizi ma gli azzurri non sbagliano praticamente nulla e con la battuta prima e il muro poi riescono a prendere il vantaggio decisivo (14-11) che permette loro di vincere 21-18.

Il secondo set è una girandola di emozioni. I brasiliani scattano avanti 11-8 nella parte centrale, mantengono due punti di vantaggio fino al 18-16 (con azioni spettacolari a ripetizione) ma due muri consecutivi di Nicolai ribaltano la situazione (19-18). Non basta perché nel finale Pedro/Solberg prima sprecano un set ball, poi annullano un match point agli azzurri e poi al quarto tentativo con l’attacco out di Lupo si impongono 25-23.

La partita, di fatto, finisce sul 2-2 del tie break con gli azzurri che vanno in crisi e in un baleno, fra errori, ace avversari e muri subiti, si trovano sotto 3-8. Provano a scuotersi con un ace di Nicolai (5-8) ma Pedro e Solberg non sbagliano più nulla in cambio palla, si portano sul 12-8 e chiudono 15-9 con l’attacco lungo linea di Guto per il 15-9 che chiude il match a loro favore.