Marta Menegatti riparte dall'italostatunitense Becky Perry

Sarà Becky Perry, statunitense con passaporto italiano, la nuova compagna di Marta Menegatti in vista del World Tour. A svelarlo è stata la stessa Menegatti durante la trasmissione “Oltre la rete” andata in onda ieri sera su Raisport.

Si forma dunque la coppia che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia a Rio dopo che Viktoria Orsi Toth fu fermata per il presunto caso doping. La prima scelta dello staff azzurro nella ricerca della nuova compagna di Menegatti era proprio Perry che però non aveva i requisiti minimi (12 tornei del World Tour disputati) per partecipare ai Giochi Olimpici e dunque si virò su Laura Giombini.

la scelta è di carattere tecnico visto che Becky Perry è una giocatrice di muro e permetterà a Menegatti di tornare al suo ruolo naturale (difesa) e a giocare sul lato sinistro del campo (con Giombini si era trasferita a destra).

Proprio con Giombini, Perry ha affrontato il suo primo anno (quello passato) di World Tour non riuscendo però ad ottenere i risultati sperati. Ora la nuova avventura. Menegatti/Perry è al momento l’unica coppia della nazionale azzurra e, a meno di sorprese dell’ultima ora, sarà allenata da Lissandro. In teoria Zuccarelli e Giombini (che giocherà con Menegatti per l’ultima volta nel torneo esibizione di Busto Arsizio il 28 e 29 dicembre) fanno ancora parte dello staff azzurro ma ancora non si sa se la Federazione ha intenzione di puntare su una seconda coppia oppure no. E poi c’è la questione Orsi Toth da risolvere. La giocatrice pugliese è ferma (in tutti i sensi) dalla vigilia di Rio, in attesa di giudizio sulla questione doping. Non si allena per ora, anche se Menegatti non ha mai chiuso le porte ad un eventuale ritorno alla coppia che ha rappresentato l’Italia nelle ultime due stagioni e mezzo.

Sono molto motivata e felice della scelta – ha dichiarato Menegatti a “Oltre al rete”, in merito alla nuova coppia con Perry – ho quattro anni davanti, voglio divertirmi e ho l’ambizione di puntare in alto verso Tokyo. Con Becky ci alleneremo da gennaio, ci attende una stagione importante“.