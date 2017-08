Mondiali: en plein di Lupo-Nicolai, si qualificano anche Ranghieri-Carambula

Il tabellone maschile dei Campionati del Mondo di beach volley regala due successi all'Italia. Se i vice campioni olimpici Nicolai/Lupo, già sicuri della qualificazione da ieri si sono confermati leader del loro raggruppamento, Ranghieri/Carambula hanno strappato il passaggio del turno in extremis anche se al momento non è possibile decretare se in virtù dell'essere una delle quattro migliori terze o se tramite gli spareggi. Con una difficile e combattuta vittoria per 2-1 (21-17, 20-22, 15-13) contro i russi Stoyanovskiy/Yarzutkin i vicecampioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno chiuso il loro raggruppamento al primo posto e imbattuti. I ragazzi di Matteo Varnier oggi hanno avuto la meglio su una coppia di avversari davvero insidiosa che ha messo in difficoltà gli azzurri, comunque bravi a venire fuori nei momenti clou del match. Come detto, la vittoria odierna conferma la leadership del duo dell'Aeronautica Militare che ora tornerà in campo giovedì nel primo turno ad eliminazione diretta.

Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno vinto la loro prima partita nei Campionati del Mondo di beach volley contro gli uruguaiani Vieyto-Cairus con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-18) e proprio grazie al successo odierno chiudono la pool J al terzo posto; piazzamento che consente loro di accedere alla fase successiva anche se sarà necessario aspettare il termine di tutti gli incontri (domani alle ore 12.30 in programma le ultime partite) per sapere se dovranno disputare i lucky losers (spareggi, in campo domani pomeriggio) o se rientreranno tra una delle migliori terze che hanno diritto all’accesso al primo turno ad eliminazione. Tornando al match, i due azzurri non hanno mai avuto grosse difficoltà a controllare l'andamento di un incontro che a questo punto può rappresentare un importante spartiacque nel corso di questa rassegna iridata.