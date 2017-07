Ranghieri/Carambula: falsa partenza al Mondiale di Vienna. Netta sconfitta con la Polonia

Inizio di Mondiale in salita per l’Italia con Alex Ranghieri e Adrian Carambula che escono sconfitti nella prima sfida a Vienna contro i polacchi Fijalek/Bryl. Prestazione negativa della coppia italiana che nel primo parziale va sotto ma riesce a recuperare fino a pareggiare a quota 18 ma un attacco fuori di Carambula e un muro dei polacchi ha affossato gli azzurri, sconfitti 21-18. Il secondo set si apre con due muri di Ranghieri, poi arriva il 7-1 per i polacchi che sembra chiudere il match. Ranghieri/Carambula hanno la forza per riportarsi sul 9-9 ma poi ancora una fuga per Fijalek/Bryl che sfruttano i troppi errori degli azzurri per andare sul 15-10 e stavolta non farsi più riprendere fino al 21-15 conclusivo. Nell’altro match del girone gli olandesi Brouwer/Meeuwsen hanno battuto 2-0 (21-15, 22-20) gli uruguagi Vieyto/Cairus. Oggi debutto “morbido” per Lupo/Nicolai che affronteranno alle 12 Lombie/Kamara della Sierra Leone.