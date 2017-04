World Tour 2017, Nicolai/Lupo nei quarti di slancio: sfida agli statunitensi

Nessun problema per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel secondo turno del torneo 3 Stelle di Xiamen. Ancora una coppia svizzera di fronte nella notte italiana per i vice campioni olimpici e ancora un successo netto e mai in discussione. Gli avversari di turno erano Beeler/Krattiger, coppia che si è formata proprio in questa stagione e che, al primo turno, aveva avuto la meglio sui giovani di casa Zhuoxin/Zhou. Non c’è stata praticamente partita con Nicolai/Lupo che si sono imposti 2-0 (21-16, 21-16) senza mai regalare agli elvetici la possibilità di cambiare l’andamento di un match che ha visto il dominio degli azzurri fin dalle prime battute.

Un successo che permette a Nicolai/Lupo di raggiungere i quarti di finale, dove, nella tarda mattinata di oggi (orario che sarà comunicato alla conclusione di tutti gli altri i quarti, ora in corso di svolgimento), affronteranno gli statunitensi Doherty/Drost, altra coppia di recentissima formazione, nonostante entrambi i giocatori non siano propriamente di primo pelo, 33 anni Doherty e 31 Avery Drost, alla prima esperienza assieme.

Ryan Doherty, nello storico binomio con Mayer, vanta qualche buon risultato nel World Tour (il quarto posto dello scorso anno a Cincinnati, e tanti podi nel circuito AVP), mentre Drost si affaccia dopo qualche sfortunata esperienza (in coppia soprattutto con Montgomery) nuovamente nel World Tour, dopo un’onorata carriera di outsider nel circuito AVP. Doherty/Drost hanno sconfitto negli ottavi di finale 2-0 (21-18, 21-19) gli australiani McHugh/Schumann. Negli altri due ottavi di finale appena conclusi gli austriaci Kunert/Dressler hanno battuto 2-0 (21-13, 21-18) i russi Stoyanovskiy/Yarzutkin e i cubani Nivaldo/Gonzalez hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-17) i russi Liamin/Krasilnikov.

Il torneo femminile

Nella nottata italiana si sono disputati anche gli ottavi di finale del torneo femminile che non vede più coppie azzurre al via. Da segnalare l’uscita di scena delle attese brasiliane Josi/Lili (al termine di una battaglia epocale contro le connazionali Maria Antonelli/Carol Horta) e Juliana/Carol, battute al tie break dalle austriache Schwaiger/Schützenhöfer, in grande spolvero e il trionfo della coppia di casa Wang/Yue (secco 2-0 alle tedesche Glenzke/Großner) che punta ad un risultato di prestigio.

Così gli ottavi di finale donne: Wang/Yue (Chn)-Glenzke/Großner (Ger) 2-0 (21-9, 21-14), Stubbe/Sinnema (Ned)-Eiholzer/Gerson (Sui) 2-1 (21-11, 20-22, 15-11), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Bieneck/Schneider (Ger) 1-2 (21-17, 16-21, 12-15), Schwaiger/Schützenhöfer (Aut)-Juliana/Carol (Bra) 2-1 (22-20, 12-21, 15-12), Barbara/Fernanda (Bra)-Motrich/Makroguzova (Rus) 2-1 (21-23, 21-13, 15-7), Day/Hochevar (Usa)-Lehtonen/Parkkinen (Fin) 2-0 (21-12, 21-15), Ukolova/Barsuk (Rus)-Borger/Kozuch (Ger) 2-1 (14-21, 21-18, 15-9), Maria Antonelli/Carol Horta (Bra)-Josi/Lili (Bra) 2-1 (23-25, 23-21, 15-11).

Tra poco il via ai quarti di finale. Alle 8 Barbara/Fernanda (Bra)-Day/Hochevar (Usa) e Ukolova/Barsuk (Rus)-Maria Antonelli/Carol Horta (Bra) e alle 8.50 Wang/Yue (Chn)- Stubbe/Sinnema (Ned) e Bieneck/Schneider (Ger)- Schwaiger/Schützenhöfer (Aut).