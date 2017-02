Scommesse, Ranieri in crisi nera: retrocessione Leicester data a 2.75

Sarebbe un avvenimento eccezionale, quasi unico nel suo genere. La squadra campione in carica che retrocede a fine torneo. È successo una sola volta nel campionato inglese, al Manchester City nella stagione 1937-38, ma la storia potrebbe ripetersi quest’anno con il Leicester protagonista. Dopo la quinta sconfitta consecutiva la squadra di Claudio Ranieri è in piena bagarre, a un solo punto dal terzultimo posto, con il quale si va in Championship, la Serie B inglese.

Lo spettro della retrocessione è sempre più concreto, anche secondo i bookmaker: scommesse aperte sul tabellone Snai sulla possibilità che il Leicester chiuda tra le ultime tre. Un’eventualità, riporta Agipronews, data a 2,75. Per il momento, dicono i quotisti, è favorita l’ipotesi salvezza, offerta a 1,40, ma per capire quanto effettivamente rischi Ranieri, basti considerare che il passaggio del turno in Champions (il Leicester giocherà gli ottavi contro il Siviglia) è dato a 3,20. Dunque, viene ritenuta più probabile la retrocessione che la qualificazione al prossimo turno in Europa.