Biathlon, ad Oberhof Koukalova vince la sprint con lo zero

Prima gara dell’anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di biathlon femminile. Nel freddo di Oberhof (temperatura di gran lunga al di sotto dello zero), in Germania, è andata in scena la sprint che è stata vinta dalla detentrice della sfera di cristallo Gabriela Koukalova. La ceca ha gestito al meglio il primo giro, con tempi di rilascio molto lunghi al primo poligono, per poi aumentare il ritmo nella seconda parte di gara. Ovviamente gli zero errori sono stati il punto di forza per aggiudicarsi il quindicesimo successo in carriera con il tempo di 22’28”5.

La migliore di gran lunga sugli sci oggi è stata la finlandese Kaisa Makarainen, che con il suo secondo posto recupera tantissimi punti sull’assente Laura Dahlmaier, leader della classifica generale. Non può essere soddisfatta però l’atleta finnica, che con due errori al poligono è arrivata a soli 21.3” dalla vittoria. Chiude un podio di grandissimo valore la francese Marie Dorin Habert, terza a 24” dalla vetta con un errore nel secondo poligono. Completano la top-5 la conferma transalpina Anais Chevalier e la rientrante teutonica Maren Hammerschmidt, entrambe con lo zero al tiro.

Discreta la prova per la migliore delle azzurre Dorothea Wierer che dà spettacolo al poligono, ma non è performante come di consueto nel passo sugli sci. Per lei una sesta piazza a 46.8 secondi dalla vetta, distacco comunque abbastanza contenuto in chiave inseguimento. Molto bene Federica Sanfilippo che, nonostante un errore, chiude sedicesima a 1’28” dalla vincitrice. 41ma Alexia Runggaldier, 59ma Lisa Vittozzi (per lei 3 errori).