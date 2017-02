Biathlon, Mondiali 2017: Laura Dahlmeier vince l'ennesimo oro, Dorothea Wierer chiude decima

La tedesca Laura Dahlmeier ha conquistato la terza medaglia in tre gare ai Campionati del Mondo di biathlon di Hochfilzen 2017, confermandosi iridata nella prova ad inseguimento grazie ad una gara di testa sin dal primo giro.

Nella prima tornata si è riportata senza particolari problemi su Gabriela Koukalova, che aveva vinto la sprint. Nella successiva serie di tiro, pur con un errore, la tedesca è rimasta da sola al comando della competizione, nonostante un folto gruppo di avversarie all’inseguimento. Da lì in avanti non ha più sbagliato e anche sotto pressione nell’ultimo poligono ha evitato le penalità, conquistando l’oro, la quinta vittoria stagionale in Coppa del Mondo e allungando sulle dirette avversarie per la classifica generale.

Seconda, clamorosa posizione per la bielorussa Darya Domracheva, tornata sul podio dopo il successo ottenuto a Khanty Mansysk sul finire della stagione 2014/2015 proprio nell’inseguimento. La trentenne è rientrata all’attività dopo un anno sabbatico e una maternità, che ha portato alla nascita della figlia nel mese di novembre, ad inizio gennaio e questo per lei è stato il primo risultato di spicco. Partita con pettorale 27 dopo una sprint caratterizzata da tre errori nella serie in piedi ha rimontato poligono dopo poligono fino a trovare lo zero e un argento dal sapore speciale. Ha chiuso il podio la ceca Gabriela Koukalova, che dopo un doppio errore al primo poligono (in cui ha avuto anche dei problemi con la carabina e i colpi da sparare) ha sbagliato solo nel terzo poligono, rimanendo comunque a galla grazie ad un passo sugli sci di alto livello.

La russa Irina Starykh ha vinto la volata delle battute davanti alle francesi Justine Braisaz e Marie Dorin Habert (mai veramente in lotta per il podio), mentre Kaisa Makarainen ha chiuso questo gruppetto in settima piazza.

Buona decima posizione per Dorothea Wierer (1+0+2+0), che ha recuperato rispetto alla partenza dando finalmente buone sensazioni: con due giorni di riposo prima dell’individuale potrebbe rientrare nella corsa per le medaglie. Lisa Vittozzi non ha ritrovato la perfezione della sprint e come la connazionale ha commesso tre errori: dalla quarta è scesa alla 14a posizione, ma il suo Mondiale è già positivo così. Alexia Runggaldier, invece, è tornata a sparare come ad Anterselva, con uno zero che le ha permesso di risalire dalla 43a alla 15a piazza. 17a, invece, Federica Sanfilippo, che ha pagato un terzo poligono da tre errori quando potenzialmente era ancora in lotta per il podio.

L’appuntamento con le gare al femminile è per la quindici chilometri, che prenderà il via mercoledì alle 14.30.

