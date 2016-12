Doping per Vilukhina a Sochi 2014? L’Italia sogna il bronzo olimpico con Karin Oberhofer

Il mondo dello sport russo negli ultimi mesi è stato sconvolto dal rapporto di Richard McLaren, legale della Wada che ha svolto un approfondito lavoro di indagini. Con il passare delle settimane stanno emergendo i nomi di atleti i cui controlli sono stati manomessi e per le indiscrezioni, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono fondate, tra i russi coinvolti ci sarebbero anche le biathlete Olga Vilukhina e Iana Romanova.

Desta scalpore, in particolare, il coinvolgimento della Vilukhina, i cui controlli sarebbero stati manomessi in due occasioni su quattro nell’arco dei Giochi Olimpici di Sochi 2014, dove vinse una medaglia d’argento nella sprint.

In quella stessa gara l’azzurra Karin Oberhofer chiuse la gara al quarto posto e in un eventuale mutamento della classifica salirebbe sul podio e conquisterebbe una medaglia di bronzo postuma che si aggiungerebbe a quella della staffetta mista. A ormai 3 anni di distanza la soddisfazione non potrebbe che essere solo parziale, senza la gioia della conquista di un risultato di tale prestigio sul campo. Ora non si possono che seguire gli sviluppi di una vicenda che ancora deve trovare una soluzione definitiva e che andrà analizzata caso per caso: i tempi potrebbero essere molto lunghi.

