Fourcade imperatore a Ruhpolding: trionfa nell’inseguimento, Windisch undicesimo

Martin Fourcade non si ferma davvero più! Il Campionissimo francese ha vinto anche l’inseguimento di Ruhpolding (Germania), svoltosi sotto una copiosa nevicata, e ha infilato una magnifica doppietta nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2016/2017 di biathlon dopo essersi già imposto nella sprint dell’altro ieri. Il transalpino ha così conquistato la decima vittoria stagionale grazie a una prestazione straordinaria, degna della sua infinita classe.

Fourcade ha attaccato nel leggero tratto in salita nella penultima tornata e si è presentato all’ultimo poligono con sei secondi di margine sui più immediati inseguitori. Con la solita precisione glaciale ha coperto tutti e cinque i bersagli e si è involato verso il traguardo, tagliato a braccia alzate e con le mani aperte a indicare la doppia cifra di primi posti raggiunta in questa stagione. Martin continua a riscrivere record su record ed entra sempre di più nella leggenda di questo sport grazie alla 59esima vittoria in carriera, 13 affermazioni nelle ultime 18 gare in cui ha conquistato 16 podi. Sono numeri da fantascienza.

Martin Fourcade prende sempre più il largo nella classifica generale e ha ormai abbondantemente ipotecato la conquista della Sfera di Cristallo. Secondo posto per il norvegese Emil Svendsen che ha beffato tutti gli avversari grazie a un rapido zero nell’ultima serie in piedi, uno dei tre uomini senza errori in questa prova insieme al ceco Krcmar, capace di salire sul terzo gradino del podio battendo in volata il russo Shipulin. Il tedesco Schempp ha pagato a caro prezzo un doppio errore all’ultimo poligono (settimo), quinto l’altro teutonico Peiffer, sesto l’austriaco Landertinger, ottavo il norvegese Bjoentegaard, nono l’austriaco Mesotitsch (anche lui con lo 0), decimo il lettone Rastorgujevs.

L’Italia accoglie con piacere l’11esima piazza di Dominik Windisch, protagonista di una gara con i fiocchi. L’azzurro è partito con un pettorale altissimo (43 a seguito di una sprint non esaltante) e ha rimontato posizioni su posizioni (ben 32!): 15 bersagli coperti nelle prime tre serie, quando si è presentato all’ultimo poligono aveva addirittura la chance di conquistare una clamorosa top 5 in caso di 0. Purtroppo arriva l’unico errore sul primo colpo ma il risultato ottenuto è significativo e denota l’ottimo stato di forma di Dominik che settimana scorsa aveva conquistato ben due podi.

Lukas Hofer ha invece concluso in 38esima posizione a causa di un secondo poligono disastroso in cui non è riuscito a coprire nemmeno un bersaglio! Le altre tre serie perfette non sono bastate per ottenere un risultato migliore. Thomas Bormolini 52esimo.