Mondiali biathlon 2017: programma, calendario, dirette tv e live streaming

Dal 9 al 19 febbraio l’Austria, nello splendido scenario di Hochfilzen, sarà il palcoscenico dei Mondiali di Biathlon. Hochfilzen, comune nel distretto di Kitzbuehel, sarà sede della rassegna iridata per la terza volta nella storia dopo le edizioni del 1978 e 2005.

Il mondiale di Hochfilzen sarà l’ultimo nel formato a 11 gare nelle quali si confronteranno i biatleti più forti del mondo: ad aprire il calendario sarà la staffetta mista, poi le gare di sprint, inseguimento ed individuali, per finire con staffette e mass start che chiuderanno il programma. Inoltre, tutte le gare di Hochfilzen saranno valide anche ai fini della Coppa del Mondo 2017.

Le gare saranno in diretta streaming e sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Calendario e programma della rassegna: da Giovedì 9 a Domenica 19 Febbraio

Di seguito, il programma dettagliato dell’intera rassegna europea.

Giovedì 9 febbraio

14.45 – Staffetta Mista

Venerdì 10 febbraio

14.45 – Sprint Femminile

Sabato 11 febbraio

14.45 – Sprint Maschile

Domenica 12 febbraio

10.30 – Inseguimento Femminile

Domenica 12 febbraio

14.45 – Inseguimento Maschile

Mercoledì 15 febbraio

14.30 – Individuale Femminile

Giovedì 16 febbraio

14.30 – Individuale Maschile

Venerdì 17 febbraio

14.45 – Staffetta Femminile

Sabato 18 febbraio

14.45 – Staffetta Maschile

Domenica 19 febbraio

11.30 – Mass Start Femminile

Domenica 19 febbraio

Video - La staffetta maschile del biathlon parla francese 02:36

Dirette TV sui canali Eurosport

Sin dal primo giorno di gara, giovedì 9 febbraio con la staffetta mista, fino al termine della rassegna, tutti i giorni i Mondiali di Biathlon sono Live su Eurosport, con l’intero programma maschile e femminile in diretta.

Link utili: Programmazione tv – Calendario risultati maschili e femminili

Live-streaming: Eurosport Player a partire da 4.99€ al mese!

Dal 9 al 19 febbraio, i Mondiali di Biathlon sono anche su Eurosport Player. Tramite una semplice sottoscrizione sarà infatti possibile vedere la rassegna europea anche da mobile (lo stesso abbonamento è valido su più dispositivi).

Eurosport Player permette di fare tutto questo abbonandosi in due maniere differenti: con la sottoscrizione “Fedeltà” a 4.99€ al mese per 12 mesi oppure con l’abbonamento mensile, a 6.99€ al mese, senza vincolo di rinnovo.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione tv - Regala Eurosport Player

Video - Ad Anterselva il fotofinish della sprint maschile a squadre dice Germania 00:42

Gli Italiani in gara

La nazionale italiana è riuscita a conquistare delle medaglie nelle ultime tre edizioni della rassegna iridata e alle Olimpiadi quindi i Mondiali di Hochfilzen, rappresentano una ghiotta occasione per gli azzurri.

La punta di diamante dell’intera squadra sarà Dorothea Wierer, quinta nella classifica di Coppa del Mondo. L’altoatesina nella gare di Anterselva, ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima dei Mondiali, ha dimostrato di essere in forma e di poter puntare a medaglia nella rassegna iridata.

Tra le altre atlete, Federica Sanfilippo ha ottime doti di fondista ma è spesso troppo fallosa al poligono, Alexia Runggaldier viene dalla settimana magica di Anterselva e sta crescendo, potrebbe essere un’ottima pedina ai mondiali. Per Lisa Vittozzi, il tiro è il punto di forza oltre alla giovane età, cose che potrebbero veramente consacrarla a livello mondiale.

Nel gruppo maschile, Dominik Windish per la prima volta si presenterà come testa di serie e candidato per le medaglie soprattutto in inseguimento, sprint e mass start. Lukas Hofer non ha ancora concretizzato in questa stagione ma sembra essere tornato il vecchio Hofer e ai mondiali potrebbe fare bene. Thomas Bormolini e Giuseppe Montello sono in crescita, forse ancora lontani dalle grandi aspirazioni dei mondiali, ma di certo danno speranza.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui i Mondiali di Biathlon su Eurosport.com! Frammenti di tutte le gare, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per restare sempre aggiornato sulla rassegna iritdata di Hochfilzen.

Puoi rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social con le immagini di gara, i video e le interviste ai protagonisti per essere sempre parte di questa grande kermesse.

Link utili: Le news sui mondiali di Biathlon - Video highlights – Calendario e Risultati

| | Instagram Le pagine social: diventa fan di Eurosport