Mondiali, Lukas Hofer salterà l’inseguimento: cerca un recupero fisico per l'individuale

Dopo la deludente prestazione odierna nella sprint dei Mondiali 2017 di biathlon, Lukas Hofer ha dichiarato di avere accusato un vuoto di energie. Proprio per questo motivo l’azzurro non sarà ai blocchi di partenza dell’inseguimento in programma domani pomeriggio. L’obiettivo di Lukas è quello di recuperare fisicamente in vista della prova individuale che si disputerà giovedì ad Hochfilzen (Austria).