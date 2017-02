La sprint femminile apre le gare individuali: Wierer, speranza italiana

Dopo la staffetta mista di oggi, venerdì ai Campionati del Mondo di biathlon di Hochfilzen 2017 prenderanno il via anche le gare individuali. Alle 14.45, infatti, è in programma la sprint femminile, una gara sulla carta molto aperta anche se alcune atlete sembrano avere una marcia in più rispetto alle avversarie.

In questo momento la norvegese Tiril Eckhoff non sembra avere la carte in regola per difendere il titolo dello scorso anno ad Oslo. Sulla carta, le prime quattro atlete della classifica di Coppa del Mondo partono praticamente alla pari. La finlandese Kaisa Makararinen è la più forte nel fondo, ma pecca rispetto alle avversarie come percentuali al poligono. Laura Dahlmeier, già oro oggi nella mista con la Germania, è la più completa ma per quanto visto oggi la ceca Gabriela Koukalova sembra essere arrivata all’appuntamento iridato al top della forma. Non va sottovalutata la francese Marie Dorin Habert, che lo scorso ha dimostrato di poter essere una donna da grandi appuntamenti. Alle spalle di queste quattro atlete l’alternativa principale potrebbe essere la giovane Justine Braisaz, ma tutto dipenderà da eventuali errori al poligono, che per la francese sono ancora all’ordine del giorno nonostante il podio ottenuto a Pokljuka nel mese di dicembre.

Le speranze di medaglia per la nazionale italiana sono riposte quasi interamente su Dorothea Wierer, anche se oggi non ha brillato e avrà bisogno di errori delle avversarie per provare a salire sul podio. In stagione non ha mai fatto meglio del quinto posto raccolto a Ruhpolding, ma per lei sarebbe fondamentale evitare errori per partire a ridosso delle prime per l’inseguimento. Federica Sanfilippo in carriera ha conquistato un podio in questo format e senza penalità potrebbe ambire alla top 10, mentre Alexia Runggaldier e Lisa Vittozzi, che completeranno la squadra, non hanno tra i loro punti di forza la velocità nello sci di fondo necessaria per uno sforzo così breve. Una bella gara le porrebbe nella condizione migliore per provare poi a cogliere un buon risultato nell’inseguimento in cui possono eccellere grazie ai 4 poligoni presenti.

La gara, come detto, prenderà il via alle 14.45.