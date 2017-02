Mondiali Hochfilzen: si comincia con la staffetta mista, Italia dietro i grandi

Ben più di due settimane dopo la fine della sesta tappa di Coppa del Mondo, che si è disputata ad Anterselva, domani prenderanno finalmente il via i Campionati del Mondo di biathlon ad Hochfilzen, in Austria. Come ormai da tradizione negli ultimi anni, il programma sarà aperto dalla staffetta mista, che consentirà a tutti di rompere il ghiaccio con i big che potranno testarsi per la prima volta sulla pista iridata.

La gara prenderà il via alle 14.45 di domani, con tre squadre che sembrano partire in pole position rispetto a tutte le altre: sono Francia, Germania e Norvegia. La formazione transalpina può contare su Marie Dorin Habert e Martin Fourcade, potenzialmente la coppia più forte all’interno dell’intera competizione anche ricordando i picchi di rendimento raggiunti da Dorin Habert ai Mondiali dello scorso anno. Potrebbero pagare nelle altre due frazioni, ma evitando errori e portando Fourcade in buona posizione la medaglia potrebbe essere quasi garantita.

La Germania, anche tra queste tre squadre, potrebbe avere la qualità media più elevata. Laura Dahlmeier e Simon Schempp saranno ovviamente le punte della squadra, con Franziska Hildebrand e Arnd Peiffer che potrebbero completare un autentico squadrone. La Norvegia, invece, potrebbe pagare nel settore femminile in cui quest’anno non ha brillato complice anche la stagione non facile di Eckhoff, ma potrebbe poi rifarsi con Svendsen e Johannes Boe, un lusso anche tra gli uomini dove fare la differenza è più difficile. Alle spalle di queste squadre possiamo inserire diverse outsider, tra cui la Russia di Shipulin, la Repubblica Ceca di Koukalova e l’Ucraina, che pur senza superstar può far leva sulle percentuali al poligono.

Senza dimenticare l’Italia, bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014 in quest format di gara. Rispetto a 3 anni fa non ci sarà Karin Oberhofer, ma Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch compongono ancora l’ossatura della squadra. Hofer in stagione ha fatto vedere ottime cose in staffetta e non solo, mentre Windisch ha addirittura colto due podi ad Oberhof. Wierer è una sicurezza in campo femminile, mentre Lisa Vittozzi può dare precisione al tiro, fondamentale in una gara di questo genere. L’Italia, data la formazione annunciata, si presenterà al via della gara di domani con lo stesso quartetto che è salito sul podio a Oestersund nella prima gara stagionale.