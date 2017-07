Ag. Jorginho: “Tante offerte per lui, ma resta a Napoli”

Joao Santos, agente del mediano italo-brasiliano del Napoli Jorginho, ha spento ogni voce di mercato circa un possibile futuro del giocatore lontano dal club di Aurelio De Laurentiis.

Queste le parole del procuratore a “Radio Crc”: "Jorginho è tra i migliori registi d’Europa e il Napoli è contento d’averlo in rosa. E’ normale parlare con i direttori sportivi ma oggi lui pensa solo al Napoli. Offerte? Ci sono, ma lui resta in azzurro. Su di lui molti club di Premier e Ligue 1, ma non posso fare il nome. Clausola? Non c’è nel suo contratto“.

Jorginho è a Napoli da gennaio 2014, quando gli azzurri lo acquistarono dall’Hellas Verona. In quest’ultima stagione ha collezionato 31 presenze e 4 assist tra Serie A e Champions League.