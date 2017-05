Alessandro Mastronicola, l’allenatore che ha totalizzato più punti nel 2016-17 è senza squadra

Triplete. Fino alle 20.45 di sabato 3 giugno, quando a Cardiff prenderà il via l’attesissima finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid, sarà questa la parola più bramata e sognata dai tifosi della Vecchia Signora. A latitudini più basse, dove i campionati sono già finiti da qualche settimana ed è iniziata la bagarre playoff/playout, c’è anche chi tutto quello che poteva vincere lo ha già vinto o si appresta a conquistarlo. Come in Lega Pro dove domenica prossima il Venezia di Pippo Inzaghi contro il Foggia avrà la chance di rendere storica un’annata indimenticabile aggiudicandosi anche la Supercoppa Italiana di Lega Pro dopo aver vinto il campionato e la Coppa Italia di categoria. Scendendo in Eccellenza invece, sono tre le formazioni che hanno già completato il loro personalissimo ‘triplete’ vincendo campionato, Supercoppa regionale e Coppa regionale: Rimini, Villabiagio (Umbria) e Tortolì (Sardegna).

2017, Festeggiamenti Rimini Supercoppa Eccellenza, facebookfacebook

Di queste tre squadre il Rimini è quella che può vantare un primato assoluto a livello nazionale quello dei punti raccolti. Dalla Serie A alla Eccellenza nessun club ha raccolto tanti punti quanto i romagnoli, che hanno totalizzato 98 punti in 38 giornate (31 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte), un rendimento strabiliante che ha consentito alla compagine biancorossa di festeggiare la promozione in Serie D con 6 giornate d’anticipo e chiudere il campionato con un margine di 24 lunghezze sulla seconda classificata (il Sasso Marconi). A guidare in panchina la formazione romagnola, che nelle ultime sei stagioni sportive a causa di una liquidazione e un fallimento per problemi di bilancio ha dovuto per due volte abbandonare la Lega Pro e ripartire dai Dilettanti, a fare questa stagione perfetta è stato un allenatore 42enne alla prima esperienza da tecnico di una prima squadra, Alessandro Mastronicola a cui proprio pochi giorni fa la dirigenza del Rimini ha scelto di non rinnovare la fiducia per la prossima stagione (al suo posto la società biancorossa ha scelto di puntare su Simone Muccioli, ex tecnico del Romagna Centro).

Gli allenatori che hanno totalizzato più punti nella stagione 2016-2017 dalla Serie A all'Eccellenza

Allenatore Campionato Punti Alessandro Mastronicola (Rimini) Eccellenza gir B (E.Romagna) 98 Massimiliano Allegri (Juventus) Serie A 88 * Giovanni Stroppa (Foggia) Lega Pro Gir. C 85 Luciano Spalletti (Roma) Serie A 84 * Maurizio Sarri (Napoli) Serie A 83 * Mauro Zironelli (Mestre) Serie D gir. C 80 Marco Zaffaroni (Monza) Serie D gir. B 80 Stefano Manfioletti (Trento) Eccellenza (Trentino A.Adige) 80

* = una partita ancora da disputare

"Per il mio passato da calciatore (Mastronicola dal 2001 al 2006 e dal 2010 al 2012 ha vestito per sette annate la maglia del Rimini, vincendo 3 campionati, ndr) e per la stima e l’affetto che nutro per la tifoseria e i riminesi non posso nutrire collera o rabbia nei confronti di nessuno però non nascondo che c’è grande amarezza per come questa storia si è esaurita. Quando mi è stata affidata la guida tecnica, lo scorso agosto e siamo partiti, ad agosto inoltrato, per costruire un organico che dovesse vincere il campionato con la società si era parlato di un discorso a lungo termine, che sarebbe passato anche dal lancio di diversi ragazzi classe 1999 del vivaio. Purtroppo qualcosa nel frattempo è cambiato e si è arrivati a questo epilogo imprevisto, che mi rattrista un po’ ma non cambia la grande soddisfazione per il lavoro svolto e portato avanti. Nella ultracentenaria storia del Rimini mai nessuno era riuscito a vincere in un anno tre trofei: io, il mio staff e i giocatori siamo riusciti in questa impresa ed abbiamo scritto una piccola pagina di storia di questo club. Dal primo giorno sapevamo che l’obbligo categorico era vincere e ce l’abbiamo fatta, esprimendo anche un bel calcio e riaccendendo l’entusiasmo di tanta gente che si era allontanata dallo stadio. Sono convinto che siano state gettate basi importanti per fare bene anche nella prossima stagione in D… Io invece non vedo l’ora di rituffarmi in una nuova avventura, in un’altra piazza dove proseguire la mia crescita e dimostrare di poter essere vincente anche lontano da un ambiente che conoscevo molto bene”.

Mastronicola, mantiene una certa cautela, ma fa chiaramente capire che qualche proposta non gli manchi soprattutto per allenare in Serie D, di certo questa prima annata da allenatore di prima squadra lo stimola a proseguire in un percorso che è iniziato diversi anni fa.

“Ho giocato fino a 39 anni a calcio ma da almeno quattro-cinque anni avevo capito che sarei finito a fare l’allenatore. Quando un tecnico ci spiegava uno schema o ci faceva svolgere un determinato lavoro aerobico o esercizio tecnico mi chiedevo se anche io l’avrei utilizzato o come l’avrei sostituito. Quando ho smesso di giocare ho iniziato ad allenare le giovanili del Rimini, poi la passata stagione ho fatto il vice allenatore di Leo Acori in Lega Pro, uno dei tecnici a cui sono umanamente più legato e insieme a cui ho vissuto la scalata del Rimini dalla C2 alla Serie B fra il 2003 e il 2006. Che allenatore sono? Nella mia carriera da difensore di fascia ho ottenuto tutto grazie all’impegno, al rigore, alla maniacalità per l’allenamento e alla cura dei dettagli piuttosto che al talento. Per questo pretendo dai miei calciatori massima concentrazione e dedizione negli allenamenti e nei comportamenti. Mi considero estremamente esigente, un vero martello ma anche una persona franca. So perfettamente che non posso rivolgermi a un ragazzo del ’99 con lo stesso linguaggio che adotto per parlare con un veterano come Adrian Ricchiuti ma la sfida quotidiana è quella di trovare i tasti giusti per stimolare ogni elemento di un gruppo e farlo sentire parte importante. In questa prima stagione tra le cose che mi hanno reso più orgoglioso c’è il fatto di aver ricevuto risposte importanti anche da chi era ai margini del gruppo e ha fatto tanto tribuna. Tutti e 25 gli elementi della rosa hanno portato il loro mattoncino e tanti hanno riacquistato una fiducia in loro stessi che avevano perso, giocando di gran lunga la miglior annata della loro carriera. Il mio calcio? Un calcio privo di dogmi, certamente intenso però in cui la valorizzazione delle qualità del giocatore viene sempre prima dell’eventuale schema adottato. Quest’anno ero partito con l’idea di adottare un 3-5-2 e sono finito ad adottare un 3-4-1-2… Ritengo che l’arte di cambiare e la flessibilità siano due delle qualità che un allenatore debba possedere e per questo gli allenatori che più mi intrigano e reputo più bravi in questa fase sono Sarri, Ancelotti ed Allegri, che ho sfidato anche qualche volta quando stava chiudendo la sua carriera da calciatore nell’Aglianese”.

2006, Alessandro Mastronicola, Rimini, LaPresseLaPresse

Tifoso juventino, Mastronicola dopo aver festeggiato il triplete col Rimini spera di festeggiare anche quello della Signora: “Non sarà certamente semplice battere una squadra abituata a vincere le finali come il Real però credo che la Juventus mai come quest’anno abbia acquisito maturità e consapevolezza nei propri mezzi. Secondo me non la deciderà il guizzo di un campione ma chi saprà sacrificarsi di più per il compagno e sarà disposto a fare una rincorsa in più all’indietro o a mettere più energia su un contrasto. Penso che la Juventus voglia fortemente rompere questa maledizione in Champions e arrivi nel migliore dei modi per giocarsi questa occasione per chiudere un’annata leggendaria”. Se da juventino a breve termine l’auspicio è quella di festeggiare a Cardiff a lungo termine il sogno è quello di arrivare un giorno ad allenare in Serie A: “Tra i crucci della mia carriera c’è indubbiamente quello di non aver giocato nel Rimini, la stessa stagione in cui la Juventus era scesa in Serie B… Nella mia carriera passo dopo passo sono partito dal basso per migliorarmi e salire ad un livello sempre superiore. Da calciatore sono arrivato al massimo in B da allenatore il sogno è quello di fare meglio ed arrivare a scalare il gradino più alto. Sarà dura ma state certi che ci metterò tutto me stesso”.