Alisson: "Sarà anno speciale per me, è arrivato mio momento"

Pinzolo (Trento), 11 lug. (LaPresse) - “Sarà un anno speciale per me. È arrivato il mio momento, la Roma e i tifosi hanno fiducia in me. Voglio fare il mio meglio sempre, per i miei compagni e per i tifosi”. Partito Szczesny, il brasiliano Alisson Becker è pronto alla sua prima stagione da titolare tra i pali della Roma. "Come mi descrivo? Sono un bravo ragazzo, sempre cattivo in campo a cerco di dare in campo tutto quello che ha di migliore. Sono veloce, lavoro tanto e ho una grandissima voglia di vincere”, ha spiegato ai microfoni di RomaTv dal ritiro giallorosso di Pinzolo. "Cosa è cambiato in un anno di esperienza in Europa? Si impara tanto in un anno, ho cambiato anche un po’ il mio stile. Il modo di gestire la palla è quello che cambia di più tra Brasile ed Europa. All’Internacional mi piaceva giocare con i piedi. Arrivato in Italia ho dovuto continuare a farlo e ho imparato meglio e sono cresciuto”. Sulle difficoltà di migliorare rispetto alla scorsa stagione, Alisson ha commentato: “Quest’anno il livello si sta alzando, dobbiamo avere la testa giusta e lavorare forte. Il campionato non in inizia ad agosto, è già iniziato oggi. Nel calcio prima si comincia, meglio è”. Roma per un brasiliano è comunque un posto quasi ideale: "Siamo pieni di esempi positivi alla Roma, Cafu, Emerson, Falcao... Io mi trovo bene, qui è simile al sud del Brasile, dove fa freddo e caldo come Roma. Anche la lingua non è stata difficile da imparare”, ha concluso il portiere.