Alla scoperta dei “The Best FIFA Football Awards”

Stasera, a Zurigo, potrebbe esserci l’inizio di una lunga tradizione. Importante quasi come il pallone d’oro. Si tratta dei “The Best FIFA Football Awards“, ovvero i migliori giocatori e allenatori dell’anno solare 2016.

Stasera verranno assegnati svariati premi, non solo per allenatori e giocatori, ma anche per tifosi e gesti di Fair Play. Ecco le categorie con i rispettivi candidati:

Premio per il miglior giocatore FIFA (uomini), candidati Cristiano Ronaldo (che tutti danno come vincitore), Messi e Griezmann

Premio per la migliore giocatrice FIFA, candidate Melanie Behringer, Carli Lloyd e Marta

Premio per miglior allenatore squadra maschile , candidati Ranieri, Fernando Santos e Zidane

Premio per miglior allenatrice squadra femminile, candidate Jill Ellis, Silvia Neid e Pia Sundhage

Il FIFA Puskas Award per il gol più bello, candidati Marlone, Daniuska Rodriguez e Mohd Faiz Subri

Premio FIFA per il Fair Play

Premio per migliore tifoseria, candidati i tifosi di ADO Den Haag, Borussia Dortmund-Liverpool e quelli dell’Islanda

FIFpro top 11

La cerimonia avrà luogo a Zurigo e prenderà inizio alle 18.30 locali. A partire dalle 14.30, però, la FIFA trasmetterà un live blog, per prepararsi a dovere alla cerimonia. L’associazione organizzatrice haa detto che la cerimonia potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube ufficiale della FIFA, il tutto gratuitamente.

I tifosi hanno avuto la possibilità di interagire con le votazioni, esprimendo la propria preferenza nella categoria del Puskas Award, rendendo il premio al 100 per cento dipendente dalla loro scelta. Anche per le altre categorie hanno avuto possibilità di esprimersi: il loro voto sarà determinante per il 25%, combinato con la scelta di alcuni media selezionati (25%), i voti di capitani e ct delle principali nazionali (la restante metà).

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla cerimonia di stasera, l’edizione inaugurale dei Best FIFA Awards. Non perdetevi la prima puntata di una lunga serie!

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

