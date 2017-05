Allegri: "Il fallo di Glik ci ha riacceso. Meriti miei? No, dei grandi giocatori a disposizione"

A finale conquistata, Massimiliano Allegri ha espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria su Monaco e il passaggio del turno, girando i meriti che gli vengono conferiti alla squadra: Non ho meriti, molti dicono che sono il più bravo ma io penso solo a fare il mio lavoro. Ottengo risultati grazie ai grandi giocatori che ho a disposizione. Mi diverto molto ad allenare e quando sentirò troppo stress vorrà dire che dovrò smettere”, ha detto a caldo ai microfoni di Premium, dove ha anche aggiunto quanto il fallo di Glik su Higuain abbia fatto bene ai suoi, riaccendendoli: “Ha riacceso la Juventus. Abbiamo molta possibilità di vincere. Crediamoci”.

" Il fallo di Glik ci ha riacceso. "

Complimenti diffusi poi ai suoi ragazzi: “Sono molto contento di quello che hanno fatto. Non era semplice giocare una Champions così e hanno meritato la finale. Siamo nel momento cruciale della stagione, non abbiamo vinto ancora niente ma per adesso stiamo facendo grandissime cose”, ha aggiunto con la proverbiale calma.

Gianluigi BuffonGetty Images

Prima di lui, nell’immediato dopo partita, capitan Gigi Buffon aveva detto che arrivare in finale non conta più. Allegri, gli va dietro. “Ha ragione, si arriva in finale per cercare di vincerla. Speriamo che questo sia l’anno buono. Abbiamo molte possibilità, dovremo essere meno pigri e migliorare nella gestione della palla. Abbiamo un mese difficile per migliorare, siamo in un mento delicato della stagione e non dovremo allentare la tensione”.