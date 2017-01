Amichevole di beneficenza Brasile-Colombia: raccolti 360.000 euro per il Chapecoense

Nessuno muore nel cuore di chi ricorda. E il Chapecoense non ha intenzione di dimenticare le sue stelle, quelle che anche adesso campeggiano nel nuovo logo della squadra brasiliana di Santa Catarina.

Per questo motivo, la scorsa notte al Nilton Santos di Rio de Janeiro, in un’evento voluto e organizzato dalla Seleçao con lo scopo di raccogliere fondi destinati al Chape in memoria delle vittime della tragedia aerea del 29 novembre, si è giocata un’amichevole tra il Brasile e la Colombia.

Con questa partita, sono stati raccolti circa 360.000 euro pur considerando che lo stadio non era al completo anche perché il Brasile è sceso in campo con la nazionale sperimentale. Questo solo per ragioni burocratiche: l’amichevole non era inserita nel calendario FIFA e di conseguenza, il commissario tecnico Tite ha dovuto convocare i soli giocatori del Brasileirao, tra questi anche Robinho (ex Milan) e Diego (ex Juventus).

Jackson Follman, Alan Ruschel, Neto e il giornalista Rafael HenzelLaPresse

Ciò nonostante, non è mancato lo spettacolo in campo con il centravanti del Palmeiras, Dudu, che ha sbloccato il match nel secondo tempo e ha regalato la vittoria al Brasile. Il momento più emozionante però, non è stato quello del gol o del triplice fischio, bensì l’ingresso in campo dei tre giocatori sopravvisuti, Jackson Follman, Alan Ruschel, Neto e del giornalista Rafael Henzel.

Follman è stato dimesso da poco dall’ospedale, dopo l’amputazione ad una gamba, Neto e Alan Ruschel, visibilmente commossi, hanno accolto l’abbraccio dello stadio intero che è diventato molto di più di una struttura per un’amichevole: quella del Nilton Santos di Rio era la “Partita dell’Amicizia”.

Il Chape, che è già ripartito in campionato con un 2-2 contro il Palmeiras, non può che ringraziare e apprezzare quanto messo in piedi dalla Seleçao e che sia uno stimolo in più, ancora una scintilla per ripartire alla grande e da grande.