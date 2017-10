Cutrone e Chiesa show, l'Italia U21 si diverte e stravince 6-2 contro l'Ungheria

D’ora in poi saranno solo amichevoli, ma la nazionale under 21 di calcio dovrà farsi vedere sempre come quest’oggi per puntare a far bene all’Europeo di categoria che si disputerà in casa e che, soprattutto, qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In terra magiara l’Italia si è imposta nettamente sui padroni di casa dell’Ungheria: un clamoroso 6-2 frutto di un primo tempo eccezionale.

Consueto 4-2-4 per Di Biagio, con qualche cambio a livello degli uomini in campo: sulla sinistra in difesa c’è Adjapong, a centrocampo gli esperti Murgia e Locatelli, davanti con le stelle Cutrone e Chiesa spazio alle novità Vido e Depaoli.

Il primo tempo degli azzurrini è davvero devastante. Pressione altissima e grandissime combinazioni tra gli uomini offensivi: Chiesa e Cutrone si cercano e si trovano alla perfezione ed infatti sono loro a mettere in atto un vero e proprio show. Al terzo tiro in porta (aveva già colpito un palo), al 16′ Patrick Cutrone trova il vantaggio con un tap-in vincente. Pochi minuti dopo l’esterno della Fiorentina guadagna un penalty ed il bomber del Milan realizza per la doppietta personale. Non c’è tempo per rifiatare: Chiesa è davvero mostruoso e si sblocca meritatamente con un bel piazzato da fuori area. C’è spazio anche per l’esordiente Depaoli che trova la gioia del gol sugli sviluppi di un corner. Ad arrotondare il risultato a fine primo tempo è ancora lo scatenato Chiesa che trova la doppietta che vale il 5-0.

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, girandola di cambi da entrambe le parti e la partita perde d’importanza. Un erroraccio di Scuffet regala il 5-1 a Makrai che è di gran lunga il migliore dei suoi. Riccardo Orsolini entra e segna spizzando in area su corner il parziale 6-1. L’ultima rete è magiara: rigore realizzato ancora da Makrai con un cucchiaio.