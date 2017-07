Exploit di Verona, Genoa e Torino; Sampdoria e Fiorentina bocciate

Cagliari-Olbia 0-1

Il Cagliari esce sconfitto a sorpresa per 1-0 dall'amichevole contro l'Olbia, compagine di Lega Pro. Il gol decisivo dell'ex Daniele Ragatzu (classe 1991 cresciuto proprio nel settore giovanile del Cagliari, con cui ha debuttato in Serie A) al 67esimo minuto di gioco.

Carpi-Chievo 3-4 (Gaudino, Pucciarelli, Garritano, Rodriguez)

Crotone-Sicula Leonzio 1-0 (Budimir)

Il Crotone ha battuto in amichevole la compagine siciliana della Sicula Leonzio con il punteggio di 1-0. Per la squadra di Nicola a segno il centravanti croato Budimir al 73', rientrato quest'anno dopo un anno ai margini alla Sampdoria.

Guingamp-Torino 0-2 (Obi, Zappacosta)

Il Torino si è imposto per 2-0 in amichevole sul campo del Guingamp, squadra francese che milita nel campionato di Ligue 1. Per i granata, privi quest'oggi del Gallo Belotti, a segno al 32' Obi e al 64' Zappacosta. "Un Toro con personalità", l'ha definito mister Sinisa Mihajlovic in zona mista dopo la partita, giocata allo Stade de Roudourou della cittadina francese.

Nantes-Genoa 0-1 (Ninkovic)

Al Genoa è invece bastata una rete di Ninkovic al 78' per avere la meglio sul Nantes, squadra che da quest’anno è allenata da mister Claudio Ranieri; dopo l’Hoffenheim, altro scalpo prestigioso raccolto dal Grifone di mister Ivan Juric, peraltro sempre in trasferta. Il gol partita è nato da una punizione calciata a mezz’altezza dal sempre più convincente attaccante serbo.

Sporting Lisbona-Fiorentina 1-0

Sconfitta la Fiorentina 1-0 in casa dello Sporting Lisbona nell'ambito del "Trofeu Cinco Violinos": rete del centravanti olandese Bas Dost al 26', abile ad avventarsi su una palla vagante e fare secco il portiere viola con girata poderosa nel cuore dell’area piccola; difesa toscana non pervenuta nell’occasione. Grande spettacolo sugli spalti: le tifoserie delle due squadre sono infatti "gemellate".

Sampdoria-Verona 0-1 (Zaccagni)

I gialloblu di Fabio Pecchia, neopromossi in Serie A, hanno battuto i doriani di Marco Giampaolo allo Stadio Briamasco di Trento grazie ad una fucilata del centrocampista classe 1985 Mattia Zaccagni che incrocia di sinistro e manda il pallone sotto il sette all'85'; svagata nella circostanza la retroguardia della Sampdoria.