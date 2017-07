Milik-Mertens e il primo sigillo di Ounas: 7-0 Napoli al Trento. De Laurentiis: "E' l'anno buono"

Il Napoli ha battuto il Trento per 7-0 nella seconda amichevole stagionale in Val di Sole. Spettacolo e la solita giostra del gol per la squadra di Sarri che si può godere i progressi di un Milik finalmente convincente (doppietta e un meraviglioso sigillo in sforbiciata), la perla di Chiriches che segna da casa sua con un pallonetto incredibile da 60 metri e la magia di Ounas che infila in mezza rovesciata volante il suo primo gol in maglia azzurra. A corredo c'è la settima rete in due gare di Mertens, la terza di Giaccherini e un diagonale d'autore di Callejon. Prossimo appuntamento martedì contro il Carpi sempre sul campo di Trento.

De Laurentiis: "Ci sono i presupposti perché sia l’anno buono"

Nel pomeriggio a fare rumore erano state le parole di Aurelio De Laurentiis che a Dimaro non ha nascosto tutto il suo entusiasmo e la sua voglia di vincere…

" Non abbiamo venduto nessuno, anzi, abbiamo comprato alcuni giocatori e quindi è l'anno buono, auguriamocelo. Sarri è stato un maestro di vita anche per tutti i calciatori che sono felicissimi di continuare a lavorare con lui, per lui, il Napoli e i tifosi. Siamo una grande famiglia dove non ci sono screzi e malumori e tutto funziona a meraviglia. Milan rinforzato? Mi fa molto piacere, i campionati devono essere di livello. Io ho sempre sostenuto che le teste di serie sono circa sei società. Gli altri, con tutto il rispetto, sono degli sparring partner. "