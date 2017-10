Parigini-Cutrone-Bonazzoli-Vido: l’Italia U21 cala il poker sul Marocco

A Ferrara brillano gli azzurrini. La nazionale Under 21, guidata da Luigi Di Biagio, è stata autrice di un’ottima prestazione contro il Marocco, sconfitto nettamente per 4-0. L’Italia è sempre stata padrona del campo e ha dimostrato nei 90’ la maggiore qualità dei propri giocatori in tutti i reparti. Ritmi elevatissimi fin dai primi minuti, con il Marocco che ha subito una grande occasione con un colpo di testa di El Kaouakibi, su cui arriva però bene Audero. Gli azzurrini rispondono prontamente e al 7’ arriva il gol di Murgia, che trova un perfetto inserimento centrale sul passaggio di Parigini. L’arbitro però ferma tutto per fuorigioco e annulla la rete, ma ingiustamente, visto che la posizione di Murgia era assolutamente regolare.

L’Italia cresce con il passare dei minuti e trova il vantaggio al 25’ grazie ad un grandissimo gol di Parigini, che riceve palla dal limite dell’area e scarica un destro potente che si insacca all’incrocio dei pali. Il Marocco subisce il colpo e non riesce a reagire, mentre gli azzurrini continuano a pressare e creando diverse occasioni. Al 38’ arriva il meritato gol del raddoppio, con Calabria che sfrutta il corridoio libero sulla destra e serve un pallone perfetto in mezzo, su cui arriva Cutrone, che è bravissimo ad anticipare i difensori avversari e ad insaccare in rete. Il primo tempo si chiude quindi sul 2-0 a favore dell’Italia.

Nel secondo tempo sono sempre gli azzurrini a gestire il pallino del gioco e creano diversi occasioni nei primi minuti. Al 64’ arriva il terzo gol italiano, su una bella azione di ripartenza, Murgia riceve palla sulla fascia destra e crossa al centro, dove taglia Bonazzoli, che anticipa tutti e insacca in rete. Il Marocco prova la reazione di orgoglio, ma sono evidenti le difficoltà in fase offensiva e gli ospiti non riescono a essere mai veramente pericolosi davanti alla porta di Audero, anche grazie ad un’ottima fase difensiva azzurra. Al 94’ l’Italia trova il poker con il pallone morbido di Depaoli per Vido, che trova il gol da due passi. Si chiude quindi 4-0 per gli azzurrini, che confermano le buone qualità di questo gruppo e fanno un altro passo in avanti importante per il percorso di crescita verso gli Europei casalinghi del 2019.

alessandro.farina@oasport.it