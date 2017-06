Amichevoli: Irlanda supera Uruguay, Cavani ko. Cinquina Olanda

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Nell'attesa di affrontare mercoledì l'Italia in amichevole, l'Uruguay ha perso 3-1 con l'Irlanda nell'amichevole di Dublino. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Walters e Gimenez, nella ripresa i 'verdi' hanno prevalso grazie ai gol di Christie al 6' e di McClean al 32'. Da segnalare l'infortunio occorso a Edinson Cavani, uscito al 13' e in dubbio quinti per la sfida con gli azzurri. Nelle altre amichevoli disputate cinquina dell'Olanda del nuovo ct Advocaat contro la Costa d'Avorio, mentre il Lussemburgo batte 2-1 l'Albania di De Biasi. Succede tutto nella ripresa. Turpel e Malget ribaltano il vantaggio iniziale firmato Roshi.