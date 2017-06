Amichevoli: Morata salva la Spagna, 2-2 con la Colombia

Pari in amichevole fra la Spagna e la Colombia. Allo stadio 'La Condomina' di Murcia, è finita 2-2. Vantaggio delle furie rosse con David Silva al 22', pari di Cardona al 39' su assist di Cuadrado. Nella ripresa, Falcao illude la Colombia e Morata riporta in equilibrio la gara all'87'. In campo per i sudamericani anche Bacca dal 77' e Muriel dall'80'.