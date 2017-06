Dopo le emozioni del prepartita sugli spalti, Francia-Inghilterra finisce 3-2

Dopo il toccante pre partita con tutto lo Stade de France a cantare “Don’t Look Back In Anger” in memoria delle vittime degli attentati terroristici di Manchester e Londra, si gioca una partita vera. In vantaggio l’Inghilterra con Kane al 9’, pareggio al 22’ di Umtiti e vantaggio dei padroni di casa prima della fine del primo tempo con Sidibé al 43’.

Il secondo tempo parte con l’espulsione dopo soli 3’ di Varane che causa il rigore per gli ospiti, realizzato ancora da Kane. Nel finale i cambi e la reazione della Francia, che trova il gol vittoria con Dembelé al 78’. Finisce 3-2 in un clima di festa, come sempre dovrebbe essere.