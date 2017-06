Emozioni a Parigi: lo stadio canta gli Oasis in memoria delle vittime degli attentati in Inghilterra

Emozioni allo Stade de France per l’amichevole di lusso tra Francia e Inghilterra. Prima dell’inizio della partita tutto lo stadio ha mandato un bel messaggio di solidarietà verso i “cugini” nel ricordo delle vittime degli attentati terroristici recentemente avvenuti a Manchester e Londra, cantando tutti insieme “Don’t Look Back in Anger” ("Non guardate indietro con rabbia"), celebre successo degli Oasis (gruppo di Manchester). Qualcosa di simile accadde nel novembre 2015 quando a Wembley i tifosi britannici cantarono la ‘Marsigliese’, quattro giorni dopo i terribili fatti che scossero la città di Parigi. Un bel gesto in un clima di “rivincita” sul terrorismo per entrambi i paesi.