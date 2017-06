Francia-Inghilterra dopo il terrore: Matuidi chiede ai tifosi "Cantate l'inno inglese"

Nel novembre 2015, i tifosi inglesi intonarono "La Marsigliese" in occasione della partita contro la Francia a Wembley, soltanto quattro giorni dopo i terribili attacchi che scossero la città di Parigi. Ora, con l'Inghilterra ferita da due recenti episodi di terrorismo a Manchester e Londra, ci si attende che sia la Francia a fare lo stesso, unendosi in solidarietà ai vicini d'Oltremanica nonostante la grande e storica rivalità.

Blaise Matuidi, centrocampista del PSG e della nazionale francese, ha lanciato un appello ai tifosi che martedì sera affolleranno le gradinate dello Stade de France:

" Quando partirà l'inno, tutti dovranno cantarlo. L'Inghilterra lo merita, specialmente dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Sarebbe un piacere grandissimo e daremo il nostro supporto a un Paese ferito. "

England vs FranceEurosport

Il cerimoniale per l'amichevole tra Francia e Inghilterra prevede un minuto di silenzio all'ingresso in campo dei giocatori: quando sarà il momento degli inni nazionali, le parole compariranno sui tabelloni luminosi, attrezzati allo scopo, per permettere a tutti i tifosi di cantare.