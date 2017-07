Il Napoli ritrova Milik e scopre Ounas: 4-1 al Carpi

Il Napoli prosegue il ritiro di Dimaro vincendo il primo vero test-match dopo i netti successi con gli sparring locali (17-0 all'Anaunia, 7-0 al Trento): la squadra di Sarri, con il miglior undici titolare schierato dal primo minuto, batte 4-1 il Carpi con le reti di José Callejon, Arek Milik (doppietta) e un altro sigillo di Adam Ounas, attaccante algerino appena prelevato dal Bordeaux e già a suo agio in maglia partenopea.

Primo tempo: tridente titolare e gol di Callejon

Sarri parte con Reina; Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. A disposizione: Sepe, Strinic, Giaccherini, Hamsik Leandrinho, Chiriches, Hysaj, Rog, Ounas, Diawara, Tonelli e Arek Milik. Al 7', Callejon batte Colombi in pallonetto su assist di Mertens: il gol dello spagnolo è l'unico del primo tempo perché il Napoli sfiora più volte il raddoppio e reclama un rigore su Mertens (niente VAR) oltre a qualche fallo di troppo del Carpi.

Secondo tempo: doppio Milik, Ounas scatenato

Nella ripresa - Sepe; Hysaj, Chiriches, Tonelli, Strinic; Rog, Diawara, Hamsik; Ounas, Milik, Giaccherini - il Carpi pareggia al 51' con il gol del neo-entrato Giancarlo Malcore, che batte Sepe sul palo lontano su palla persa in dribbling da Tonelli. Ritmi bassi fino agli ultimi dieci minuti quando il Napoli dilaga grazie alla doppietta di Arek Milik - 81': finta di tiro e sinistro di potenza all'incrocio dei pali; 86': grande giocata di Ounas sulla fascia destra e cross vincente per il tap-in di Milik. Chiude i conti Ounas scatenato nel finale e stavolta in progressione da sinistra fino in porta: algerino migliore in campo.