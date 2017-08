Impresa Atalanta contro il Borussia, Fiorentina corsara in Germania

Atalanta-Borussia Dortmund 1-0 (Ilicic)

Altra impresa dell'Atalanta di Giampiero Gasperini. Alla Cashpoint Arena di Altach, in Austria, i nerazzurri orobici vincono per 1-0 contro il blasonato Borussia Dortmund. Decisiva una rete al 72' di Ilicic. I gialloneri tedeschi sabato saranno impegnati nella finale della Supercoppa di Germania contro il Bayern Monaco.

Braunschweig-Fiorentina 2-3 (2xChiesa, Milenkovic)

La Fiorentina ha battuto per 3-2 il Brawnschweig in una partita amichevole disputata in Germania. Per i viola doppietta in due minuti di Federico Chiesa fra il 10' e il 12'. Un'altra doppietta, di Hernandez al 26' e 67' consente ai tedeschi di pareggiare. Al 77' il gol vittoria di Milenkovic per i viola.

Kufstein-Lazio 1-13

Lazio a valanga contro i dilettanti austriaci del Kufstein, travolti 13-1 dalla squadra di Simone Inzaghi. Per i biancocelesti a segno al 5',40' Patric (L), 8', 47' Keita (L), 10', 31', 64' Palombi (L), 28' Bicer (K), 68', 87' Rossi (L), 72' Crecco (L), 74' Luis Alberto (L), 79' Bastos (L), 90' Immobile. Proprio il centravanti al termine ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sono contento perché stiamo facendo una grande pre-season, stiamo lavorando bene e tutti rispondono in maniera perfetta anche durante gli allenamenti. Dobbiamo solo andare avanti perché la strada intrapresa è quella buona. Non ci aspettavamo oggi tutto questo caldo ma la squadra ha risposto bene, contro il Leverkusen la prima formazione schierata da mister Inzaghi ha giocato 70 minuti ed oggi abbiamo scambiato i ruoli, siamo soddisfatti, tutti seguiamo il mister, stiamo facendo un grande lavoro, si continua a lavorare nella direzione giusta. L’affetto della gente è importante, in tanti sono venuti ad Auronzo, qualche tifoso è anche qui in Austria, siamo soddisfatti, speriamo, ma ne sono certo, che l'entusiasmo che ci circonda lo ritroveremo il 13 agosto all’Olimpico. Stiamo lavorando per arrivare al 100%".