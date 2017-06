Inizia bene l'era Sampaoli: l'Argentina batte il Brasile 1-0, segna Mercado, male Higuain

La cronaca

L’Argentina inizia meglio e Di Maria, dopo soli sei minuti, centra il palo esterno da ottima posizione. Un’illusione, perché per tutta la prima frazione la Seleccion fatica a creare azioni pericolose, mentre il Brasile, più ordinato e concreto, va vicino al gol con Augusto e Coutinho. Nel finale di primo tempo torna a spingere l’Argentina e serve un riflesso di Weverton per respingere la pregevole conclusione al volo del solito Di Maria. Un mancino dal limite di Dybala sfiora il palo al 43’ e al 45’ l’Albiceleste passa: calcio da fermo di Banega, palo di Otamendi con un colpo di testa e tap-in del difensore del Siviglia Gabriel Mercado. Proprio l’unico tra i titolari dell’Argentina ad aver avuto Sampaoli come allenatore in questa stagione.

MercadoEurosport

Nella ripresa il Brasile reagisce, va vicino al pareggio con Gabriel Jesus e inserisce Douglas Costa per Augusto. Nell’Argentina escono i due bianconeri Dybala e Higuain, sostituiti da Correa e Rodriguez. La Seleccion, però, abbassa i ritmi, lascia giocare la Nazionale verdeoro e gioca in ripartenza. Willian centra il palo a Romero battuto, ma il Brasile non riesce a trovare il pareggio. Finisce 1-0 ed inizia nel migliore dei modi l’avventura di Jorge Sampaoli come nuovo Ct dell’Argentina.

Il migliore

Lucas Biglia – Governatore del centrocampo. Ogni azione argentina passa dai suoi piedi. Lucido e vivace. Ispirato anche nelle verticalizzazioni.

Il peggiore

Gonzalo Higuain – 13 palloni giocati in un tempo. Spesso anticipato, fuori dal gioco, poco cercato dai compagni. Nessun tiro. Fuori condizione e quindi giustamente sostituito all’intervallo.

Il Tweet

Il tabellino di Brasile-Argentina 0-1

Brasile (4-3-3): Weverton, Fagner (Dal 72’ Rafinha), Thiago Silva, Gil, Filipe Luis; Augusto (Dal 66’ Douglas Costa), Fernandinho, Paulinho (Dall’81’ Giuliano); Coutinho, Gabriel Jesus (Dal 90’ Taison), Willian. All. Bacchi

Argentina (3-3-3-1): Romero; Maidana, Otamendi, Mercado (Dal 75’ Mammana); Gomez (Dal 52’ Tagliafico), Banega (Dal 81’ Lanzini), Biglia; Messi, Dybala (Dal 69’ Rodriguez), Di Maria; Higuain (Dal 46’ Correa). All. Sampaoli

Arbitro: Chris Beath

Gol: 45’ Mercado (A)

Ammoniti: Maidana, Rafinha, Paulinho