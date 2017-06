Insigne: “Dommarumma mi ha detto che farà gli Europei U21, per lo scudetto c’è anche il Napoli”

" Con Gigio Donnarumma ho parlato e lo vedo deciso: penso che voglia partecipare e sa che può essere molto importante per lui giocare con l'Under 21 e saprà fare la scelta giusta. Gli ho detto che sarà una grande vetrina per lui, è intelligente e farà la scelta giusta". "

Lorenzo Insigne , nella conferenza stampa del lunedì a Coverciano in vista della sfida contro l’Uruguay, svela una notizia che non può che far piacere al ct Di Biagio e a tutti gli italiani che sognano di tornare a vincere l’Europeo Under 21 dopo 13 anni. Il giovane portiere del Milan deve decidere se partecipare alla fase finale dell'Europeo Under 21 e Insigne che ci ha partecipato anni fa giungendo a un passo dalla vittoria finale, sprona il compagno di Nazionale ad imbarcarsi senza indugi in questa avventura: “Non ho vinto, perché affrontammo una grande Spagna in finale. Se Gigio è nervoso per le voci mercato? Non lo vedo nervoso, anzi più sereno delle altre volte. Ha diciotto anni e sta in Nazionale e per questo non deve essere nervoso. Non lo conosco da tanto e lo reputo intelligente, e farà scelte giuste per lui e la sua carriera”.

Per lo scudetto c’è anche il Napoli

La sconfitta netta della Juventus contro il Real Madrid, ha inevitabilmente riabilitato anche la prova del Napoli che fra andata è ritorno ha giocato a lungo alla pari coi blancos:

" Dispiace che la finale sia andata così per la Juventus e i tanti compagni che giocano in Nazionale e militano in bianconero, spero si possano rifare. Sarri è sempre stato convinto di rimanere per vincere a Napoli, che non è come vincere da altre parti, visto l'affetto dei tifosi. Resta con noi per fare qualcosa di storico e penso che meritiamo qualcosa in più per come giochiamo. Finito il campionato - ha raccontato Insigne - ci siamo parlati nello spogliatoio e, visto come abbiamo finito in bellezza, abbiamo capito che l'anno prossimo ce la possiamo giocare. Cercheremo di partire come abbiamo finito e cercheremo di mettere in difficoltà sia la Juve che la Roma. Penso che abbiamo dimostrato sia in Coppa Italia che in campionato che la Juve non è imbattibile. L'attaccante del Napoli e della Nazionale, infine, ha chiuso sottolineando che "dispiace arrivare terzi e fare i preliminari. Tutti vedono come giochiamo bene e ci divertiamo: siamo migliorati tutti tantissimo". "