Italia, con San Marino è una passeggiata: 8-0 con tripletta di Lapadula

Giampiero Ventura alla vigilia lo sapeva: “Non conta se vinceremo, conta come vinceremo”. E la sua Italia sperimentale, quella degli stage, lo prende in parola. Prendendo a pallonate il povero San Marino (17° ko di fila, 204° nel ranking FIFA) e vincendo con un 8-0 che non ha nemmeno bisogno di essere eccessivamente commentato. Non è nemmeno una partita ufficiale, e tanto basta. Però qualche soddisfazione personale per alcuni azzurri c'è: per Gianluca Lapadula, ad esempio, che chiude una stagione in chiaroscuro con una bella tripletta. Ma le indicazioni sono positive un po' per tutti, sempre tenendo in considerazione la modestia dell'avversario: l'Italia tenta giocate facili e difficili, i terzini salgono a crossare, Berardi si mette finalmente in mostra davanti a Ventura mettendo la propria tecnica a disposizione della squadra, Petagna cerca continuamente lo scambio di prima con lo stesso Lapadula. Chi farà parte in pianta stabile della nazionale che verrà? Difficile dirlo. Ma chi è sceso in campo questa sera può a ben diritto sperarci. E non tanto, o non solo, per un 8-0 contro San Marino.

La cronaca della partita

Dopo un paio di occasioni per Lapadula e Petagna, inizia il tiro al bersaglio. L'1-0 azzurro arriva già al 10': Conti centra per lo stesso Lapadula, che anticipa Benedettini e in tuffo di testa incorna in rete. 3 minuti più tardi, ecco il raddoppio: angolo di Chiesa, Ferrari stacca e anche grazie a un rimpallo con Cevoli si toglie la soddisfazione di andare a segno. 16', Petagna e Lapadula si cercano e si trovano: tentativo dal fondo del rossonero, pallone vagante che non viene spazzato dai sammarinesi e l'atalantino lo spara in rete da pochi passi. E al 20' arriva anche il poker: sempre Lapadula scatta sul filo del fuorigioco, raccogliendo un bel suggerimento di Berardi e battendo Benedettini con uno stiloso lob. La pioggia di reti, almeno nel primo tempo, finisce qui, anche se Lapadula e Chiesa hanno un altro paio di opportunità per arrotondare ulteriormente il risultato: il portiere del Novara, però, stavolta se la cava.

Italia-San Marino - Amichevole 2017LaPresse

All'intervallo, dentro mezza squadra diversa: tocca ai vari Cataldi, Pellegrini, Politano e Falcinelli. San Marino ha in porta Simoncini e non più Benedettini, ma la storia non cambia: Caldara firma il pokerissimo dopo 3 minuti, confermando di essere un difensore goleador. Poi tocca ancora a Lapadula, che con uno stupendo tocco sotto da fuori area batte nuovamente il neo entrato. Quasi identico il 7-0 di Politano: altro cucchiaio, stavolta da posizione più defilata, e altro gol. C'è tempo anche per la rete numero 8, l'ultima: la segna nella propria porta il neo entrato Giovanni Bonini, nipote dell'ex juventino Massimo (presente in tribuna), con una sfortunata deviazione dal cross di Cataldi. Finale ancora di marca azzurra, ma Falcinelli se ne divora un paio (uno clamoroso, a due passi dalla porta sguarnita) e così il 9-0 non arriva. Ma la goleada era già completa da tempo.

La statistica chiave

Un giocatore dell'Italia non segnava una tripletta da quasi 8 anni: l'ultimo a riuscirci era stato Alberto Gilardino, nell'ottobre del 2009, contro Cipro.

Il tweet

Il migliore in campo

Lapadula. Scatenato. Elettrico, segna una tripletta e sembra non esaurire mai la batteria. Belli gli scambi stretti con Petagna, altamente pregevoli due delle tre reti.

Il peggiore in campo

Cevoli. In quasi tutti i gol dell'Italia, in un modo o nell'altro, c'è la sua partecipazione. In coppia con Biordi vive un incubo lungo 90 minuti.

La dichiarazione

Giampiero Ventura: "Non so se qualcuno di questi ragazzi potrà tornare utile per la squadra, ma di certo molti faranno parte della nazionale del futuro. Devono soltanto capire che strada prendere".

Il tabellino

Italia (4-2-4): Scuffet; Conti (70' Biraghi), G. Ferrari, Caldara, D'Ambrosio; Gagliardini (46' Cataldi), Baselli (46' Pellegrini); Berardi (46' Politano), Lapadula, Petagna (46' Falcinelli), Chiesa (62' Caprari). All. Ventura

San Marino (4-2-3-1): Benedettini (46' Simoncini); Cesarini (63' Cesarini), Cevoli (71' Mazza), Biordi (87' Stefanelli), Brolli; Cervellini, Golinucci; Hirsch, Tosi (56' Della Valle), Vitaioli (63' Zafferani); Rinaldi. CT: Manzaroli

Arbitro: Sandro Schaerer (Svizzera)

Gol: 10' Lapadula, 13' Ferrari, 16' Petagna, 20' Lapadula, 48' Caldara, 50' Lapadula, 58' Politano, 65' aut. Bonini

Note: -