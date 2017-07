La favola di Alan Ruschel: sopravvissuto al disastro aereo della Chapecoense ora sfiderà il Barça

Dal terribile – e famosissimo – schianto aereo al tunnel del Camp Nou. Chissà cosa proverà Alan Ruschel il prossimo 7 agosto, quando tornerà a giocare con la maglia della Chapecoense e al suo esordio troverà nientemeno che il Barcellona.

Lui, uno dei 4 superstiti del disastro aereo del novembre 2016, è pronto a tornare sui campi da calcio 9 mesi dopo l’incidente che lo privò praticamente di tutti i compagni di squadra. Un’occasione unica che il destino ha regalato a Ruschel per una partita che difficilmente verrà dimenticata.

La stessa Chapecoense infatti, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha espresso grande gioia per il ritorno in squadra del difensore di proprietà dello Sport Club Internacional.

“È un passo importante per il suo recupero e per la ricostruzione del club. Considerando poi l’importanza del match, è un’occasione ideale per il suo rientro”.