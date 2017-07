La Lazio senza Keita Balde strapazza 9-1 il Radio-Club, Belotti in gol nel primo test del Torino

La Lazio ha battuto 9-1 il Top 11 Radio Club nella seconda amichevole stagionale. Questa la sequenza delle reti biancazzurre: 5' e 21' Immobile, 27' Marusic, 28' Lulic, 43' Felipe Anderson su rigore, 58' Palombi, 66' Lombardi, 78' Bastos, 87' Djordjevic. Assente Keita Balde che nella prima uscita ad Auronzo di Cadore era stato l’autentico mattatore con 6 reti e che invece questo pomeriggio non è sceso in campo, sembrerebbe a causa di un leggero affaticamento anche se a destare un po’ di sospetto è stato il fatto che il ragazzo al rompete le righe imposto da Inzaghi si sia diretto con un auto a Milano, ufficialmente solo per trascorrere con la fidanzata la giornata libera concessa dal mister anche se in chiave mercato potrebbe essere vista in altro modo stante l’interesse di Juventus e Inter sulla stella biancoceleste.

Torino: cinquina alla Casateserogoredo, in rete anche Belotti

Cinque gol per il Torino nella prima amichevole stagionale. A Bormio, sede del ritiro, i granata di Mihajlovic hanno superato 5-0 la Casateserogoredo, formazione militante in Eccellenza. Le reti portano la firma di Belotti (36'), Ljajic (44'), Iago Falque (45'), Aramu (60') e Zappacosta (71'). Il programma di domani prevede un doppio allenamento con porte aperte ai tifosi a partire dalle ore 10.30 al mattino e dalle ore 17.30 al pomeriggio.

Bologna ingordo: 17-0 alla Virtus Acquaviva, Cagliari e Benevento ok

In campo per il primo test estivi sono scese anche Bologna, Cagliari e il neopromosso Benevento. La formazione rossoblù di Donadoni nel ritiro di Castelrotto hanno rifilato 17 reti alla compagine sammarinese Virtus Acquaviva. Grandi protagonisti del match Di Francesco e Destro, autori di una tripletta. Doppiette per Krejci, Falco, Petkovic e Verdi. In rete anche Falletti, Nagy e Taider. Il Cagliari di Rastelli invece regola 8-0 la rappresentativa Redival Val di Pejo. Subito in grande spolvero Joao Pedro, autore di una doppietta. In gol anche Borriello, Barella, Han, Deiola, Farias e Giannetti. Successo largo anche per il Benevento di Baroni che ha surclassato il Faro Gaggio 6-1 grazie alle reti di Coda (2), Ceravolo (2), Cissé e Brignola.