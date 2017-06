Nizza è azzurra: Italia sul velluto, netto 3-0 all'Uruguay

Per il ranking, per la fiducia, per preparare il pallottoliere in vista del Liechtenstein, ma anche per una sana e sportiva vendetta: tre anni dopo, Natal è vendicata. Autogol di Gimenez nel primo tempo, quindi Eder e De Rossi su rigore nei minuti finali del match: il 3-0 nizzardo all'Uruguay è servito. Certo, le note di soddisfazione sono altre: da una difesa nel complesso sicura a un 4-2-4 che a tratti offre buoni spunti, per concludere con la capacità dei subentrati (Eder e Gabbiadini in primis) di rendersi subito utili alla causa. Non dover vedersela con i vari Godin, Suarez e Cavani certamente aiuta, ma Ventura può trarre buone indicazioni dal test francese, nonostante un gioco a tratti comprensibilmente sotto ritmo. L'unica nota stonata è l'ennesimo infortunio di Claudio Marchisio: al rientro in azzurro dopo la bellezza di 19 mesi, il Principino della Juventus rimane in campo meno di 20 minuti prima di dover alzare bandiera bianca. Sfortuna per lui, fortuna per Riccardo Montolivo, nuovamente in campo a 8 mesi dalle lacrime dello Stadium contro la Spagna: per lui, a differenza del compagno, è una serata da ricordare.

La cronaca della partita

7 minuti di gioco e l'Italia è già avanti: lancio in area di Insigne per Belotti, Gimenez arriva come un treno e spara clamorosamente il pallone sotto l'incrocio della propria porta. Autogol goffo, 1-0 per gli azzurri. Senza Suarez e Cavani l'Uruguay fatica a creare pericoli veri dalle parti di Donnarumma: oltre a un sinistro largo di Maxi Pereira c'è poco altro da segnalare. Mentre gli azzurri sono sempre pericolosi, specialmente con Insigne: perla di prima intenzione al quarto d'ora, bravissimo Muslera ad alzare in angolo. Rimarrà però l'ultima insidia portata nel primo tempo verso i pali dell'ex laziale, anche se poco prima dell'intervallo Immobile si fa vedere più volte: prima Turpin non gli concede un rigore che ci sarebbe potuto stare (sgambetto in area di Coates), poi è Vecino a intervenire all'ultimo sporcando la conclusione da pochi passi dell'attaccante italiano.

Ritmi molto più bassi al ritorno in campo dagli spogliatoi, con l'Italia che non riesce più a impensierire i sudamericani e questi ultimi che, pur non creando nulla di clamoroso, prendono il possesso del gioco. I brividi per Donnarumma si limitano comunque a uno: al quarto d'ora Caceres svetta di testa e segna, ma Turpin annulla il teorico 1-1 per una spinta dell'ex juventino su Montolivo. Di cambio in cambio, l'Italia torna a crescere nel quarto d'ora finale. E crea le palle gol che precedono il raddoppio: Eder manca la porta di testa, El Shaarawy viene stregato dalla punta delle dita di Muslera. All'83', proprio Eder timbra il raddoppio: il neo entrato Gabbiadini supera Muslera e rimette al centro per la deviazione vincente, da due passi, dell'italo-brasiliano. Chiude De Rossi, su rigore, per fallo dello scriteriato Gimenez su El Shaarawy. Una chiusura in bellezza.

La statistica chiave

Ottava partita senza sconfitte per l'Italia sotto la gestione di Ventura: dopo il ko dell'esordio contro la Francia, gli azzurri hanno ottenuto 6 vittorie e due pareggi (senza contare l'8-0 a San Marino).

Il tweet

Il migliore in campo

Spinazzola. È all'esordio dal primo minuto con l'Italia, ma qualcuno ci ha fatto caso? Personalità, attenzione difensiva e tanta, tantissima spinta: bella prestazione.

Il peggiore in campo

Gimenez. L'autogol, più goffo che sfortunato, basterebbe di per sé a “premiarlo” come il meno positivo tra tutti. Nel finale completa l'opera commettendo un fallo da rigore su El Shaarawy.

La dichiarazione

Giampiero Ventura: "Piano piano stiamo centrando gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Bella mentalità, approccio giusto. Abbiamo avuto 6-7 palle gol pulite e giocato con raziocinio. Vogliamo trasmettere un'immagine, essere una squadra e vincere da squadra. Sono contento".

Il tabellino

Italia (4-2-4): Donnarumma; Darmian, Barzagli (78' Chiellini), Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Marchisio (19' Montolivo); Candreva (57' Bernardeschi), Immobile, Belotti (46' Eder), Insigne (64' El Shaarawy). Ct. Ventura

Uruguay (4-5-1): Muslera; Maxi Pereira (82' Corujo), Gimenez, Coates, Caceres; C. Sanchez (46' Stuani), Nandez, Vecino, A. Gonzalez, Urretaviscaya; Rolan (73' Silva). Ct. Tabarez

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Gol: 7' aut. Gimenez, 82' Eder, 92' rig. De Rossi

Note: ammoniti Marchisio (I), Immobile (I), Nandez (U)