Ounas ancora in rete, Genoa show, Keita e Immobile non perdono il vizio

NAPOLI-CHIEVO 1-1 (Ounas, Inglese)

E' terminata 1-1 l'amichevole giocata a Trento tra Napoli e Chievo, ultimo test per gli azzurri dal ritiro in Trentino. I clivensi alla prima vera occasione passano in vantaggio con Inglese, che al 26' non sbaglia solo davanti a Reina dopo un erroraccio di Koulibaly. Nella ripresa al 13' l'undici di Sarri trova il pareggio con un tocco a porta sguarnita di Ounas, sul cross di Koulibaly smanacciato da Seculin. Si tratta del terzo gol in questo pre campionato per l'attaccante mancino proveniente dal Bordeaux.

LAZIO-SPAL 2-0 (Immobile, Keita)

La Lazio ha battuto 2-0 la Spal nell'amichevole che ha chiuso il ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. L'undici di Inzaghi è passato in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Immobile. Nella ripresa, al 42', è arrivato il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Keita, uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni in chiave mercato visto l'interesse di Inter e Juventus.

BOLOGNA-SudTirol 3-0 (Masina, Di Francesco, Falco)

Brescia-CAGLIARI 2-2 (Joao Pedro, Cop)

FIORENTINA-Bari 1-1 (Baez)

SAMPDORIA-Feralpisalò 1-0 (Caprari)

VERONA-Trapani 1-0 (Bessa)

Acri-CROTONE 0-6 (Sampirisi, Budimir, Tonev 2, Araldo, Martella)

SASSUOLO-Real Vicenza 9-0 (Iemmello 4, Falcinelli 2, Sensi, Duncan e Matri)