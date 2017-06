Tutto facile in amichevole per Brasile ed Argentina: primo gol in nazionale per il Papu

Doppia vittoria in amichevole per l’Argentina e per il Brasile. Particolarmente “italiana” la vittoria dell’albiceleste che ha sotterrato per 6-0 Singapore: in gol sono andati Federico Fazio, Leandro Paredes ed il Papu Gomez, tutti e tre alla prima marcatura in carriera in nazionale. La quarta marcatura è di Correa, ex Sampdoria ora al Siviglia, la quinta di Alario, stella del River Plate e la sesta di Angel Di Maria. Lucas Biglia ha giocato da capitano questa sfida.

Simile risultato per il Brasile, che ha superato per 4-0 l’Australia: in gol Diego Souza (il primo dopo dieci secondi di gioco), Thiago Silva e Taison.